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Военная операция на Украине ,  
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Дипломат России увидел признаки подготовки к возможной мобилизации в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии нанесения ударов по территории России, заявил зампостпреда России при ОБСЕ. Ранее президенты Латвии и Эстонии призывали государства НАТО вернуть обязательную службу в армии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны НАТО ведут учет населения, таким образом готовясь к возможной мобилизации на фоне военной операции. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании постоянного ее совета, передает ТАСС.

По его словам, в странах блока ведется перевод экономик на военные рельсы: наращивается производство вооружений и боеприпасов, и «проводятся мероприятия по учету населения в целях вероятной мобилизации».

Государства НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии нанесения ударов по территории России, указал Буякевич. Дипломат добавил, что «отдельные государства — члены НАТО и ЕС продолжают повышать степень своей вовлеченности» в конфликт с Россией «руками украинцев». Запад поставляет Киеву все более продвинутые вооружения и подталкивает «к более мощным ударам в глубину» российских территорий, также отметил Буякевич.

Россия осуждает военные поставки на Украину. Кремль предупреждал, что поставки Западом вооружений Киеву для ударов по России не останутся без последствий.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Financial Times писала в марте, что президенты Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис призывают страны Европы, которые входят в НАТО, довести военные расходы до уровня «времен холодной войны» и рассмотреть возвращение обязательной службы в армии. По их мнению, она поможет справиться с проблемами при пополнении личного состава и создать более боеспособные резервные силы.

В большей части стран НАТО отменен или заморожен воинский призыв. Система призыва действует в странах Скандинавии, Прибалтики, Финляндии, Греции и Турции.

С конца 2023 года в западных государствах все чаще говорят о возможном прямом столкновении НАТО и России. В начале декабря президент США Джо Байден сказал, что после «взятия Украины» президент Владимир Путин «нападет на союзников [США по] НАТО». Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал членов блока готовиться к тому, что полномасштабная война с Россией случится в ближайшие 20 лет.

Владимир Путин называл подобные заявления «полной чушью», так как у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что НАТО, проводя военные учения, в том числе отрабатывает вторжение в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Последние крупные учения блока, Steadfast Defender («Стойкий защитник») 2024, прошли с 22 января по 31 мая, в них приняли участие более 90 тыс. военнослужащих всех родов войск из 31 страны НАТО.

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