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Военная операция на Украине ,  
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Ватикан не подписал итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии

Сюжет
Военная операция на Украине

Ватикан не подписал итоговую декларацию саммита по Украине в Швейцарии из-за статуса государства-наблюдателя в ООН, заявили «РИА Новости» в службе печати Святого престола.

«Он (Святой престол) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя», — цитирует агентство пресс-служба Ватикана.

Ватикан не является членом ООН и не подавал заявку на членство, но получил статус государства-постоянного наблюдателя 6 апреля 1964 года. В 2004 году права государства в организации расширили. Ватикан обладает в ООН всеми правами полноправного члена, за исключением права голоса.

Святой престол на саммите в Швейцарии представлял государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Перед мирной конференцией папа римский Франциск заявил, что встреча по урегулированию украинского кризиса не имеет смысла без участия России.

В итоговое коммюнике саммита в Швейцарии не вошел пункт с выводом войск
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него пригласили более 160 стран, участие приняли свыше 90 государств. Итоговую декларацию конференции подписали около 80 стран.

В коммюнике вошли только три пункта из «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, которые касаются ядерной безопасности, обмена пленными «всех на всех» и безопасного судоходства. При этом в документе отсутствуют призыв к немедленному выводу российских войск.

Россию на конференцию не пригласили. Москва может сорвать саммит, объяснял ранее Зеленский. Он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта.

Российские власти называли мероприятие «бесперспективным». Также Москва отказывается обсуждать мирное урегулирование на основе «формулы мира» Киева.

Что означает мирное предложение Владимира Путина
Политика
Владимир Путин

14 июня перед саммитом в Швейцарии президент России Владимир Путин представил условия для прекращения огня и перехода к переговорам с Украиной. Среди них — признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО

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Швейцария Военная операция на Украине Ватикан
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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