Швейцария допустила участие Путина в саммитах по Украине, несмотря на ордер МУС

В Швейцарии допустили участие Путина в саммитах по Украине

Президент России Владимир Путин сможет участвовать в следующем саммите по Украине в случае проведения конференции в Швейцарии, заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По его словам, Путину позволят принять участие в переговорах, несмотря на ордер на его арест Международного уголовного суда (МУС).

«Это возможно в соответствии с нашими законами. <...> Мы должны сделать это совместно с МУС, как принимающее государство мы можем сделать исключение», — сказал Кассис на пресс-конференции по итогам саммита.

Президент Швейцарии Виола Амхерд также подчеркнула, что участие Путина в конференциях по украинскому кризису возможно.

«Можно сделать исключение. В случае переговоров о мире между Украиной и Россией это может стать исключением», — сказала она.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда возмутительным и неприемлемым. Он напомнил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Швейцария ратифицировала Римский статут, согласно которому действует МУС, а значит, должна выполнять предписания суда.

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняли свыше 90. Итоговую декларацию саммита подписали около 80 стран.

Документ содержит требование об освобождении всех военнопленных, возвращении на Украину всех детей и гражданских лиц, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны», а также о переходе под украинский контроль атомных станций, в частности Запорожской АЭС. После конференции Амхерд заявила, что Швейцария готова организовать дополнительные встречи после «саммита мира».

Россия не принимала участие в этом саммите и не была приглашена. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Москве через посредников передадут наработки после конференции. Путин называл саммит в Швейцарии уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса».