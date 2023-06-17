Дмитрий Песков: санитарная зона на Украине будет зависеть от имеющихся у нее вооружений

Песков рассказал, как будет определена «санитарная зона» на Украине

О необходимости создания «санитарной зоны» ранее высказывались Путин и Медведев — она должна исключить обстрелы российских территорий. Расстояние будет пропорционально характеристикам украинских вооружений, заявил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Размеры «санитарной зоны» на Украине будут определяться тем, какими вооружениями располагает Киев, чтобы исключить угрозу для россиян, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — сказал он. Цель создания зоны — чтобы украинские вооружения «не доставали до российских граждан».

По словам Пескова, созданием такой зоны Москва продолжает заниматься полтора года — примерно столько же длится российская спецоперация на Украине.

Впервые о «санитарной полосе» на Украине заявил в марте заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тогда он сказал, что такая зона не позволит Украине применять оружие на средних и коротких дистанциях в 70–100 км.

13 июня о возможности создания санитарной зоны сообщил президент Владимир Путин. Он пояснил, что это связано с необходимостью защитить от обстрелов российскую территорию. Медведев после этого предложил, чтобы такая линия проходила в районе Львова (от него до российской территории — более 700 км), поскольку Запад поставляет Киеву дальнобойные орудия.

В мае Украина получила от Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow, дальность ее стрельбы — более 250 км. В Лондоне отмечали, что передали Киеву эти ракеты с условием не наносить удары по российской территории. Ни Украина, ни Великобритания не признают вхождение в состав России Крыма и новых территорий.

ВСУ уже использовали эти ракеты для ударов по Луганску, Бердянску, населенным пунктам Херсонской области.