Медведев призвал создать «санитарную полосу» и допустил поход до Львова

Зампред Совбеза считает нужным создать зону, благодаря которой нельзя будет применять оружие на средних и коротких дистанциях, и допускает, что в рамках цели по «демилитаризации» российская армия может дойти до Львова

Виды Львова (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в рамках военной операции на Украине создать «санитарную полосу», которая не позволит применять оружие на средних и коротких дистанциях, 70–100 км. Фрагменты его интервью журналистам опубликованы в Telegram.

«Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации. Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу», — сказал он.

Медведев не исключает, что в рамках задач по «демилитаризации» могут быть приняты «какие-то иные решения»: «Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит до Львова».

Зампред Совбеза считает, что Россия воюет не с Украиной, а с «3,6-миллионной армией НАТО», представители которой участвуют в гибридном конфликте. Он также отметил военную помощь западных стран Киеву — поставку оружия и техники, а также тренировку украинских военнослужащих.

По мнению Медведева, нельзя говорить, чьи вооруженные силы, США или России, считаются первой и второй армией мира, поскольку в случае их прямого столкновения «победителя не будет». «Неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над Российской Федерацией, часть из них нанесут гарантированное поражение. <...> В результате последствия будут чудовищные», — считает он.

В начале военных действий в феврале прошлого года российские власти, в том числе глава МИДа Сергей Лавров, заявляли, что Москва не ставит своей целью оккупировать Украину или сменить власть в стране, и называли задачей «обеспечение безопасности людей на востоке». В прошлом марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не стремится «разделить украинскую территорию на части».

Прошлым летом Лавров заявил, что «географические задачи» военной операции изменились — это не только ДНР и ЛНР, но и Херсонская и Запорожская области. Впоследствии Россия присоединила эти территории после референдумов, легитимность которых не признают большинство стран. В марте текущего года посол России в США Анатолий Антонов допустил, что зона боевых действий вновь может расшириться из-за поставок оружия Киеву.