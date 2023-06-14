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FT узнала о разногласиях в НАТО насчет преемника Столтенберга

FT: в НАТО склоняются к продлению полномочий Столтенберга из-за разногласий по преемнику
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Лидеры стран НАТО склоняются к тому, чтобы продлить полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга из-за разногласий по поводу преемника, сообщает газета Financial Times.

Столтенберг говорил, что «не намерен добиваться» продления своего мандата, пишет FT. Однако высокопоставленный западный дипломат, обсуждавший с генсеком возможность продления полномочий, сказал газете, что продление мандата имеет смысл «в интересах преемственности». Столтенберг, по его словам, согласился бы остаться на посту, так как является «человеком долга».

НАТО испытывает трудности с поиском кандидата, который удовлетворил бы всех членов альянса, поясняет FT. Источник, участвовавший в дискуссиях по этому поводу, назвал продление полномочий Столтенберга в четвертый раз краткосрочным компромиссом. По данным газеты, внутри блока «растет пессимизм» насчет того, что альянс не сможет согласовать преемника перед саммитом, который состоится в июле в Вильнюсе.

На этом фоне возникла идея продлить полномочия Столтенберга, пишет издание. При этом отдельные государства, по данным Financial Times, считают, что пост генерального секретаря должен достаться представителю восточноевропейской страны: таким образом предлагалось подчеркнуть значимость региона и конфликта на Украине.

В частности, страны НАТО обсуждали кандидатуры действующего премьера Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, однако они не получили единодушной поддержки. Так, кандидатуру Фредериксен поддержали Германия и Франция, но отверг Вашингтон. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, против назначения Фредериксен выступила и Польша. Варшава, по их словам, выступает за назначение генеральным секретарем представителя восточноевропейской страны, которая раньше входила в состав СССР. В частности, рассматривается кандидатура премьера Эстонии Каи Каллас.

Большинство стран — членов блока, в том числе Соединенные Штаты, считают, что должность генсека должен занять бывший или действующий президент или премьер-министр, сказали источники FT. Выбор, по их словам, осложняется еще и тем, что кандидаты должны пользоваться поддержкой правительства своей страны.

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Полномочия Столтенберга истекают 30 сентября. Пост генерального секретаря НАТО он занимает с 2014 года. В марте прошлого года, после начала военных действий на Украине, НАТО продлило срок полномочий Столтенберга на один год. В альянсе говорили, что генсек не собирается оставаться на новый срок. До того как занять эту должность, Столтенберг был премьером Норвегии.

По информации DPA, на пост генерального секретаря НАТО претендуют пять кандидатов, в том числе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханни, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. The New York Times в свою очередь сообщала со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает кандидатуру канадского вице-премьера и министра финансов Кристи Фриланд с украинскими корнями. О своих амбициях на пост генсека альянса также заявлял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Генсек НАТО занимается координацией действий стран альянса, является официальным представителем военного союза и председательствует на заседаниях Североатлантического совета. Вместе с тем у него нет права принимать политические и военные решения: они остаются за суверенными странами, входящими в НАТО.

Назначение на пост генсека альянса происходит по итогам выборов, проводимых представителями стран-участниц. Традиционно генсека выбирают от одной из европейских стран НАТО, решение принимается единогласно. С момента создания этой должности в 1952 году ее ни разу не занимал представитель США.

Теги
Йенс Столтенберг НАТО преемник генсек НАТО США
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