Карин Кнайсль поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль не согласилась с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в том, что Украину следует принять в НАТО для прекращения конфликта. «Корейский сценарий», по ее мнению, также невозможен

Карин Кнайсль (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

О членстве Украины в НАТО

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила РБК, что совершенно не согласна с мнением бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости предоставления Украине членства в НАТО.

«Генри Киссинджер сам изменил свою позицию на 180 градусов, потому что в начале 2022 года он был одним из тех голосов, которые говорили, что фундаментальной причиной кризиса было членство Украины», — сказал она в интервью РБК на ПМЭФ. Кнайсль напомнила, что в 2008 году обсуждалось предложение, продвигаемое США и некоторыми другими членами НАТО, например, Великобританией и Нидерландами, о предоставлении Украине членства в Североатлантическом альянсе. Тогда эта инициатива была заблокирована Германией и Францией, так как принятие Украины изменило бы баланс сил, напомнила она.

Киссинджер, которому недавно исполнилось 100 лет, в мае заявил, что Украину следует принять в НАТО, чтобы защитить ее и вместе с тем сдержать. «То, что сейчас говорят европейцы [о перспективах Украины в альянсе], на мой взгляд, безумно опасно. Потому что европейцы говорят: «Мы не хотим их в НАТО, потому что они слишком рискованны. И поэтому мы вооружим их до чертиков и дадим им самое современное оружие», — объяснил Киссинджер, назвав Украину «самой хорошо вооруженной страной и с наименее стратегически опытным руководством в Европе».

До этого он был противником предоставления Украине членства в альянсе, хотя Киев настаивает на том, что это должно быть сделано и направил формальную заявку в сентябре 2022 года.

Карин Кнайсль родилась в Вене в 1965 году. Работала в австрийском МИД, журналистом, преподавателем. С 2017 по 2019 годы была министром иностранных дел Австрии. В 2018 году президент Владимир Путин был гостем на ее свадьбе в Австрии. В 2021 году вошла в совет директоров «Роснефти», в мае 2022 года вышла из него. Сейчас живет в Ливане.

О перспективах африканской посреднической миссии

Кнайсль выразила сомнение в успехах посреднической миссии лидеров стран Африки. В пятницу делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой прибыла в Киев, на 17 мая намечена их встреча с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Reuters писал, что среди мер, которые могут предложить лидеры африканских стран, — вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановка ордера Международного уголовного суда на арест Путина и смягчение санкций, «безусловная» сделка по зерну и удобрениям.

«Думаю, что нужно аплодировать любым мирным усилиям, потому что за пределами Европы просят о переговорах, а не танках, в то время как каждый в Евросоюзе говорит о танках, а не о переговорах. Но со всем уважением к этим усилиям, которые также исходят от Бразилии и нескольких других стран, я уверена, что необходимо быть гораздо ближе к конфликту, к его истории и менталитету», — оценила экс-министр африканскую миссию.

По ее мнению, эффективнее может быть посредничество Турции. «Они гораздо ближе к этому по историческим причинам, они уже разработали каналы коммуникации на различных уровнях», — пояснила она.

Кнайсль добавила, что сначала должны вестись переговоры на низком техническом дипломатическом уровне, только после этого они могут перейти на политический. «Не думаю, что сейчас время для того, чтобы вовлекать тех, кто принимает решения наверху», - сказала она.

О возможности «корейского сценария» заморозки конфликта

На протяжении конфликта не раз обсуждалась возможность его заморозки по корейскому сценарию. Так в январе секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов говорил: «Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы». В начале февраля о варианте «двух Корей» говорил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович. По его мнению, боевые действия могут закончиться иначе, чем ожидают власти Украины, не возвращением утраченных территорий, и западным странам в таком случае придется создавать «Южную Корею с гарантиями».

«Я лишь немного знакома с Корейским полуостровом, но я верю в географию», — отметила Кнайсль. «Корейский полуостров каким-то образом подходит для чего-то подобного, потому что это полуостров, там нет транзита и это можно сделать. Но Украина — это гигантский участок в Евразии, равнинный, нет горных хребтов. Да, есть Днепр. Но если говорить в географических рамках, то я не вижу, как это может быть реализовано», — сказала Кнайсль. Такой сценарий предусматривает создание буферной зоны, в которой должен вестись дорогостоящий мониторинг, указала она.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Республику Корею. Госграница между ними установлена соглашением о перемирии по итогам войны 1950–1953 годов. Мирный договор между этими двумя государствами не подписан до сих пор.

О России как хранителе западных ценностей

Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада, сказал в интервью телеканалу РБК в рамках «ПМЭФ Клуба» первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. «[В числе направлений, с которыми Россия может выйти к миру] это традиция и консерватизм в конечном счете. Но это далеко не все. Это должен быть модернизированный консерватизм <…>. Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада», — заявил первый вице-премьер.

С этим тезисом Кнайсль согласилась. «Россия — одна из лучших частей Европы <...> Факт, что, когда ты идешь в театр, ты видишь семьи, которые знакомят своих детей с оперой. В воскресное утро ты можешь пойти в галерею и увидеть целые семьи, совместно наслаждающиеся искусством. Это основа, наследие образования, что-то, что я чувствую в каждом уголке России, но, например, не нахожу в Ливане, где я сейчас живу», — сказала она.