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Белоусов заявил о роли России — хранителя традиционных ценностей Запада

Первый вице-премьер Белоусов: Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада
Говорить, что «Запад — наш враг», неверно, утверждает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Там есть элиты, связанные с традиционными ценностями, и для них Россия может стать «спасительной соломинкой», уверен он
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада, сказал в интервью в рамках «ПМЭФ Клуба» (полная версия интервью — на телеканале РБК) первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассуждая о самоопределении страны в ближайшие годы и контексте, в котором это самоопределение будет происходить.

«[В числе направлений, с которыми Россия может выйти к миру] это традиция и консерватизм в конечном счете. Но это далеко не все. Это должен быть модернизированный консерватизм <…>. Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада», — заявил первый вице-премьер.



По словам Белоусова, Запад распрощался «с этими традиционными своими ценностями» и перешел к чему-то другому, к «антитрадиции в рамках постмодернизма». Россия может стать хранительницей традиционных ценностей Запада — западной христианской цивилизации, европейской цивилизации, полагает он.

Называя эту «историю» несколько парадоксальной, первый вице-премьер утверждает, что неверно говорить о том, что «Запад — наш враг». По его словам, там существуют элиты и большие общественные слои, которые связаны именно с традиционными ценностями. «И здесь может оказаться, что Россия для них спасительная соломинка, которая дает им возможность еще что-то сохранить», — добавил Белоусов.

Белоусов заявил о роли России — хранителя традиционных ценностей Запада
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Контекст, в котором России предстоит реализовать свое самоопределение, будет характеризоваться рядом новых глобальных процессов, отметил Белоусов. Они включают самые разные тренды — от климатической и продовольственной повестки до «колоссального технологического взрыва» и таких процессов в мировой экономике, как взаимоотношения Китая и США, ситуация, связанная с Евросоюзом, выход на мировую арену новых суперэкономик — Индии, Индонезии, Бразилии, перечислил первый вице-премьер.

О том, что Запад сам разрушает свои ценности, неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. Например, в февральском послании Федеральному собранию он сделал акцент на разрушении семьи и культурной идентичности. «Извращения, издевательство над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки», — сказал президент. В прошлом ноябре Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей.

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В минувшем апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя говорил, что «ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности». По его словам, западные ценности «противоречат нашим, ведь святая Русь хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей».

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Татьяна Бочкарёва Татьяна Бочкарёва, Илья Доронов
экономическое развитие Андрей Белоусов ПМЭФ Запад традиционная семья
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

чиновник, первый вице-премьер России

17 марта 1959 года
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