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В делегации президента ЮАР заявили, что не слышали взрывы в Киеве

Представитель президента ЮАР: африканская делегация не слышала тревоги и взрывов в Киеве
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Делегация президента ЮАР (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Несмотря на воздушную тревогу в Киеве, африканская миссия, которая находится с визитом в украинской столице, не слышала взрывов и сирен, сообщил в Twitter представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Как ни странно, мы не слышали сирен или взрывов. Африканская мирная миссия проходит по плану <...> Мы не слышали никаких взрывов. Вместо этого мы видели, как люди неспешно ходили. Все выглядит нормально из того, что мы видели», — написал он.

О звуках взрывов в Киеве ранее сообщил мэр Виталий Кличко. Тогда воздушная тревога была объявлена по всей Украине, а киевская администрация сообщала о работе ПВО. Позже Кличко уточнил, что поврежденных объектов в городе нет, а звуки взрывов были вызваны работой ПВО.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что стали свидетелями того, как африканская делегация на автомобилях приехала в Киев, а затем политики зашли в отель, чтобы воспользоваться укрытием.

16 июня в Киев с визитом прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие африканские лидеры. Планировалось, что они встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским и предложат собственный мирный план по урегулированию конфликта, а по завершении визита отправятся в Россию.

В начале июня в Кремле подтвердили, что российский лидер примет делегацию президентов стран Африки. Перед этим Путин провел телефонные переговоры с Рамафосой, в ходе которых они обсудили вопросы, связанные с мирной инициативой стран Африки по Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова рассматривать любые предложения по миру, но пока, в отличие от Китая, «ничего на бумаге не видела».

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Ранее Reuters писал, что среди мер, которые могут предложить лидеры африканских стран, — вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановка ордера Международного уголовного суда на арест Путина и смягчение санкций, «безусловная» сделка по зерну и удобрениям.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЮАР Сирил Рамафоса Киев Воздушная тревога взрывы
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