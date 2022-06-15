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Бизнес ,  
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Суд арестовал ответственного за покупку самолетов в «Аэрофлоте»

Задержан топ-менеджер «Аэрофлота» Михаил Минаев. Он возглавляет департамент планирования воздушных судов
«Аэрофлот» AFLT ₽26,2 Купить
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Хорошевский суд Москвы арестовал главу департамента планирования и развития парка воздушных судов Михаила Минаева, передает ТАСС. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК).

Ранее об аресте сообщил источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ. Источник, близкий к «Аэрофлоту», подтвердил РБК задержание Минаева. По словам собеседника РБК, через департамент Минаева шли покупка и лизинг самолетов.

Согласно организационной структуре «Аэрофлота», департамент находится в подчинении заместителя гендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота», а также обратился за комментарием в МВД и Следственный комитет России.

Автора стратегии «Аэрофлота» заочно арестовали по делу о мошенничестве
Бизнес
Андрей Панов

В мае суд заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Еще до решения суда топ-менеджера объявили в международный розыск.

Панов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК (по ней грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до трех лет). Речь идет о контракте на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который крупнейший российский авиаперевозчик заключил с американской компанией Bain в 2019 году (сумма контракта — около 200 млн руб.), пояснил источник РБК.

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Сам Панов утверждает, что обвинения в его адрес политически мотивированны. По словам бывшего топ-менеджера, уголовное дело возбудили через день после его заявления в Financial Times. В своей колонке для издания Панов, в частности, призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение госконтрактов, чтобы приблизить завершение спецоперации России на Украине. За месяц до этого Панов уехал из России.

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При участии
Илья Калашников
Аэрофлот мошенничество арест
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ

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