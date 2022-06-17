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В Канаде сообщили о переговорах с ФРГ по турбинам для «Северного потока»

«Газпром» объявил о сокращении поставок газа по «Северному потоку» из-за проблем с возвратом турбин из Канады после ремонта. Объем прокачки был сокращен до 67 млн куб. м в сутки. В итоге цены на газ превысили $1500 за тыс. куб. м.
«Газпром» GAZP ₽316,99 +0,25% Купить
Фото: NurPhoto / Getty Images
Фото: NurPhoto / Getty Images

Канада ведет переговоры с ФРГ по поводу по поводу обслуживания турбин Siemens для газопровода «Северный поток», передает Reuters со ссылкой на заявлении представителя канадского министерства природных ресурсов Канады.

«Правительство Канады ведет активные обсуждения с Германией по поводу турбин, о которых идет речь, и мы работаем над принятием решения», — говорится в заявлении.

14 июня «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при запланированных 167 млн куб. м в сутки. Там объяснили это «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на компрессорной станции «Портовая».

На следующий день в российской компании сообщили, что вывели из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, связав это «с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта». В итоге объем прокачки по трубопроводу был сокращен еще на треть — до 67 млн куб. м газа в сутки.

В самой Siemens пояснили, что возврат отремонтированных турбин невозможен из-за санкций Канады, которая производит эти двигатели.

Миллер заявил о готовности «Северного потока-2» к работе «хоть сейчас»
Экономика
Фото:Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил об отсутствии решения по восстановлению поставок газа в Германию по «Северному потоку». Миллер задался вопросом: «случайно это или нет», что у Siemens только один завод, где можно ремонтировать турбины, — в Канаде, указав при этом, что канадские власти ввели санкции против «Газпрома», хотя компания там не работает. Сейчас Siemens не может забрать двигатели из-за этих ограничений. «Двигатель лежит на заводе, Siemens забрать его не может, а другие двигатели подходят не все — к моменту, когда надо производить капремонт. А в Канаду или на другой завод не отправить. Это санкционная запутанность, или ответ на вопрос, зачем это делалось?» — поинтересовался глава «Газпрома». Поставки в Европу, обратил внимание он, сократились «на десятки процентов, но цены выросли в несколько раз». «Если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», — заключил Миллер.

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После того как «Газпром» сообщил, что вынужден сократить поставки по «Северному потоку», цена газа в Европе впервые с марта превысила $1500 за тыс. куб. м.

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Теги
Елена Чернышова
Северный поток газ Siemens Газпром Канада Германия
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