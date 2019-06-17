Киев решил придумать план прохода кораблей через Керчь «без последствий»

Глава Генштаба ВСУ призвал избегать инцидентов наподобие того, который произошел в ноябре прошлого года, когда были задержаны украинские моряки

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Украина разработает план прохода военных кораблей через Керченский пролив так, чтобы избежать возможных инцидентов. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак в интервью программе «Донбасс. Реалии».

«Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся», — заверил он. «Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий», — заявил Хомчак.

Глава Генштаба 13 июня в интервью «Би-би-си Украина» заявил, что Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.«Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив», — сказал военный, отметив, что «нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать». Хомчак также указал на высокий уровень «угрозы» в Керченском проливе.

Корабли ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были задержаны в ноябре 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России. Как заявили российские пограничники, они не реагировали на предупреждения. Суда отбуксировали в порт Керчи, а моряков арестовали и поместили в московское СИЗО. Киев утверждает, что российская сторона была предупреждена о маневрах, и расценивает произошедшее как агрессию. Москва называет инцидент провокацией.