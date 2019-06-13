Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,61 +0,05 EUR Бирж. 72,90 -0,24 Brent 62,02 -0,56% USD Нал. 65,06 64,26 EUR Нал. 73,47 72,62 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1285 -0,0044 BTC/USD Бирж. 8 091,30 -80,90 IMOEX 2 751,15 -0,02% RTSI 1 341,55 -0,13% DJIA 26 004,83 -0,17% Nasdaq 7 792,72 -0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,38%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,38%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13:12
Правительство запретило закупать через конкурсы рентгеновские аппараты Общество, 13:26 Росреестр назвал решение о переименовании Киева необязательным для России Общество, 13:22 ФАС проверит сделку Пумпянского на «металлоломную» монополию Бизнес, 13:15 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 13:14 Артем Дзюба похвастался уловом во время рыбалки Спорт, 13:11 Прокуратура назвала личность «воскресшего» главаря «банды Цапков» Общество, 13:09 «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре чемпионата Англии Спорт, 13:01 Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости Спорт, 12:59 Синоптики опровергли похолодание до 1 градуса в Москве Общество, 12:54 От «Нексии» до Land Cruiser: какие машины продают за Bitcoin Авто, 12:53 «Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль» Общество, 12:52 Почему токен Facebook может нести риски для Bitcoin и банков Крипто, 12:50 «Добрый дядя с деньгами»: когда общение с инвестором становится опасным Pro, 12:50 Почему аналитики назвали франк лучшей инвестицией среди всех валют Quote, 12:47
Конфликт в Азовском море ,  
0 
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
В Киеве заявили, что «нет столько украинцев, чтобы ими так рисковать». Начальник Генштаба ВСУ призвал разобраться с последствиями конфликта, в результате которого российскими военными были задержаны украинские моряки
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив. Об заявил начальник Генерального штаба ВС страны Руслан Хомчак, сообщает «Би-би-си Украина».

«Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив», — заявил военный, отметив, что «нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать». Хомчак считает, что необходимо урегулировать предыдущий инцидент, поскольку украинские моряки находятся в России. Он отметил, что уровень «угрозы» в Керченском проливе по-прежнему высокий.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, направлявшихся через Керченский пролив. Российская сторона заявила, что они не предупредили о маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. Моряков арестовали, они находятся под стражей в России. Киев считает произошедшее актом агрессии и требует освободить военных, Москва неоднократно называла случившееся провокацией и нарушением границы.

В конце мая руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что, поскольку Украина не признает российскую юрисдикцию над территориальными водами у Крымского полуострова в этой акватории, можно ожидать новых провокаций.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Украина, Керченский пролив, корабли
Материалы по теме
Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter