Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

В Киеве заявили, что «нет столько украинцев, чтобы ими так рисковать». Начальник Генштаба ВСУ призвал разобраться с последствиями конфликта, в результате которого российскими военными были задержаны украинские моряки

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Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив. Об заявил начальник Генерального штаба ВС страны Руслан Хомчак, сообщает «Би-би-си Украина».

«Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив», — заявил военный, отметив, что «нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать». Хомчак считает, что необходимо урегулировать предыдущий инцидент, поскольку украинские моряки находятся в России. Он отметил, что уровень «угрозы» в Керченском проливе по-прежнему высокий.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, направлявшихся через Керченский пролив. Российская сторона заявила, что они не предупредили о маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. Моряков арестовали, они находятся под стражей в России. Киев считает произошедшее актом агрессии и требует освободить военных, Москва неоднократно называла случившееся провокацией и нарушением границы.

В конце мая руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что, поскольку Украина не признает российскую юрисдикцию над территориальными водами у Крымского полуострова в этой акватории, можно ожидать новых провокаций.