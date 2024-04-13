Глава алмазного центра AWDC подал в отставку из-за санкций против России

Глава алмазного центра Антверпена подал в отставку после 13 лет работы на этой должности. По данным De Tijd, он покинул пост из-за конфликта с бельгийскими властями по поводу санкций на российские алмазы и новой системы контроля

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Генеральный директор Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн, занимавший этот пост 13 лет, подал в отставку, сообщило отраслевое издание Rapoport News со ссылкой на заявление совета директоров AWDC.

«Это [отставка Эпштейна] знаменует собой конец эпохи, отличавшейся дальновидным лидерством и внесшей значительный вклад не только в нашу компанию, но и в отрасль в целом», — заявил президент AWDC Исидор Мерсель, не уточнив причину отставки гендиректора.

По данным источников бельгийской финансовой газеты De Tijd, Эпштейн покинул должность из-за «конфликта с правительством Бельгии, поддержавшим запрет на импорт российских алмазов» в рамках санкций ЕС и G7». Разногласия касаются как антироссийских санкций, так и новой системы контроля за алмазами, в которой Антверпен играет решающую роль.

Эпштейн — не первый топ-менеджер, который покидает компанию. Недавно в отставку ушел председатель совета директоров Дэвид Готлиб (David Gotlib). Источники De Tijd сообщали, что причиной отставок стали разногласия в совете директоров AWDC.

Россия — крупнейший мировой производитель необработанных алмазов. В 2021 году объем экспорта составил $4 млрд, или 30% мирового рынка. Более 80% мировых необработанных алмазов продается через дилеров в Антверпене.

Все направляемые в Евросоюз алмазы должны пройти проверку в бельгийском Антверпене, мировом центре индустрии. С 1 января 2024 года в странах Евросоюза начал действовать запрет на прямой импорт российских алмазов, с марта под запрет попали и косвенные поставки из России. В сентябре власти ЕС планируют запустить в Антверпене новую систему отслеживания страны происхождения драгоценных камней. До 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения.

Великобритания и США ввели аналогичные санкции за исключением проверки в Антверпене. Производители обязаны выяснять страну производства камней самостоятельно.

Российские власти критикуют западные санкции и считают их незаконными. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, варианты обхода санкций против российских алмазов «есть и они будут реализованы», чтобы защищать и обеспечивать интересы России.