В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов

Александр Панкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На Западе оценивают возможные риски ответных мер Москвы в случае конфискации российских активов, заявил замглавы МИДа Александр Панкин на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает ТАСС.

Так Панкин ответил на вопрос о принятии Эстонией закона, который разрешает передачу Украине замороженных российских активов, и о возможности введения похожих правовых актов в других странах Европы.

«Более здравомыслящие и деловые круги, политические круги взвешивают все риски, в том числе для самих себя, и риски ответных мер с нашей стороны», — заявил Панкин.

По его словам, Москва в ответ на изъятие западными странами своего имущества может принять как симметричные, так и асимметричные меры. Для этого Россия задействует различные инструменты: административные, финансовые и правовые, подчеркнул замглавы МИДа.

Принятие Эстонией закона о конфискации российских активов в пользу Киева Панкин назвал воровством и попранием международного права.

После начала Россией военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили около $280 млрд российских активов — это средства и ценные бумаги российского Центробанка.

В США и Европе неоднократно призывали использовать российское имущество для поддержки Украины. В частности, в апреле американский сенат одобрил законопроект о военной поддержке Украины на $61 млрд, в который вошли предложения об использовании замороженных российских активов. В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает со своими партнерами по G7, чтобы передать замороженные российские активы Киеву.

В Кремле заявили, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат». По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у России есть заготовленный ответ на изъятие имущества. В совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня указано, что инициативы по изъятию собственности иностранных государств не соответствуют базовому принципу международного права.