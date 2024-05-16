В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов
На Западе оценивают возможные риски ответных мер Москвы в случае конфискации российских активов, заявил замглавы МИДа Александр Панкин на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает ТАСС.
Так Панкин ответил на вопрос о принятии Эстонией закона, который разрешает передачу Украине замороженных российских активов, и о возможности введения похожих правовых актов в других странах Европы.
«Более здравомыслящие и деловые круги, политические круги взвешивают все риски, в том числе для самих себя, и риски ответных мер с нашей стороны», — заявил Панкин.
По его словам, Москва в ответ на изъятие западными странами своего имущества может принять как симметричные, так и асимметричные меры. Для этого Россия задействует различные инструменты: административные, финансовые и правовые, подчеркнул замглавы МИДа.
Принятие Эстонией закона о конфискации российских активов в пользу Киева Панкин назвал воровством и попранием международного права.
После начала Россией военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили около $280 млрд российских активов — это средства и ценные бумаги российского Центробанка.
В США и Европе неоднократно призывали использовать российское имущество для поддержки Украины. В частности, в апреле американский сенат одобрил законопроект о военной поддержке Украины на $61 млрд, в который вошли предложения об использовании замороженных российских активов. В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает со своими партнерами по G7, чтобы передать замороженные российские активы Киеву.
В Кремле заявили, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат». По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у России есть заготовленный ответ на изъятие имущества. В совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня указано, что инициативы по изъятию собственности иностранных государств не соответствуют базовому принципу международного права.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?