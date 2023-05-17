Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 87,57 (+0,41) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 80,76 (+0,78) Инвестиции, 17:35
ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России Спорт, 21:30
Минобороны сообщило об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot Политика, 21:22
В ООН после слов Буданова призвали избегать «разжигающей» риторики Политика, 21:12
Кадыров сообщил, что не отдал деньги за «похищенного» коня Зазу Политика, 20:50
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:40
Как будет работать реестр нанесенного Украине ущерба Политика, 20:38
Гладков опроверг данные о танковом обстреле Белгородской области Политика, 20:31
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
В Таиланде 21 россиянин пострадал при столкновении катера с вышкой Общество, 20:30
Жена Ильи Ковальчука покорила Эверест Спорт, 20:23
Россия распространила в ООН письмо о заявлениях главы разведки Украины Политика, 20:11
Погоня папарацци за принцем Гарри и Меган «почти привела к катастрофе» Общество, 19:58
Чехия отменила указы о предоставлении посольству России бесплатной земли Политика, 19:48
В кредитные истории россиян добавят информацию об их долговой нагрузке Финансы, 19:42
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 19:41
Политика ,  
0 

Кадыров сообщил, что не отдал деньги за «похищенного» коня Зазу

Кадыров — о возвращении Зазу: конокрады из СБУшников отличные, но переговорщики никакие
Кадыров ранее сообщил, что СБУ инсценировала похищение его жеребца Зазу из Чехии и потребовала выкуп в $18 тыс. По словам главы Чечни, на границе его люди просто забрали коня у украинских спецслужб, пока те «выясняли отношения»
Рамзан Кадыров со скакуном Зазу
Рамзан Кадыров со скакуном Зазу (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову племенной скакун английской породы Зазу, которого несколько месяцев назад похитили из чешской конюшни, вернулся в Россию. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня вернулся домой мой дорогой и любимый Зазу! Подумать только, целых 9 лет я не видел этого красивого скакуна, моего любимого друга», — заявил глава Чечни.

Кадыров сообщил, что не отдал деньги за «похищенного» коня Зазу
Video

15 мая Кадыров сообщил, что кражу Зазу из чешской конюшни инсценировал Киев. По его словам, в начале года на него через посредников вышли представители украинских спецслужб и предложили выкупить Зазу за $18 тыс. — скакун с 2014 года находился в Чехии из-за заморозки имущества главы Чечни. Кадыров оценивал стоимость коня в $10 млн.

«Операция по возвращению моего Зазу завершилась в нашу пользу. В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги. И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики никакие», — отметил Кадыров.

Также он сообщил, что, судя по состоянию коня, за ним не слишком хорошо ухаживали. «Уверен, на его содержании сильно экономили. Поступь уже не та, бока и спина не лоснятся и не играют на свету. И это только первые бросающиеся в глаза признаки, не связанные с возрастом коня. Санкции санкциями, но почему животное должно было страдать», — задался вопросом глава региона.

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Типичный адюльтер: почему люди изменяют и что с этим делать
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка

О краже 16-летнего Зазу чешская полиция сообщила в начале марта. По версии правоохранительных органов, вор «снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел племенного жеребца». Тогда Кадыров удивился случившемуся: «У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней».

По данным портала Jezdci.cz, Кадыров купил скакуна в 2012 году. Всего жеребец участвовал в 36 скачках, выиграл девять из них и заработал более €1,2 млн.

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. В 2017-м Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей, в том числе Зазу.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Рамзан Кадыров конь Чехия санкции СБУ
Материалы по теме
Кадыров сообщил о помощи украинских спецслужб в выкупе коня за $18 тыс.
Политика
Кадыров оценил своего украденного в Чехии коня минимум в $10 млн
Политика
Кадыров заявил о готовности заменить «старшего брата Пригожина» в Бахмуте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter