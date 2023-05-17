Кадыров сообщил, что не отдал деньги за «похищенного» коня Зазу

Кадыров ранее сообщил, что СБУ инсценировала похищение его жеребца Зазу из Чехии и потребовала выкуп в $18 тыс. По словам главы Чечни, на границе его люди просто забрали коня у украинских спецслужб, пока те «выясняли отношения»

Рамзан Кадыров со скакуном Зазу (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову племенной скакун английской породы Зазу, которого несколько месяцев назад похитили из чешской конюшни, вернулся в Россию. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня вернулся домой мой дорогой и любимый Зазу! Подумать только, целых 9 лет я не видел этого красивого скакуна, моего любимого друга», — заявил глава Чечни.

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15 мая Кадыров сообщил, что кражу Зазу из чешской конюшни инсценировал Киев. По его словам, в начале года на него через посредников вышли представители украинских спецслужб и предложили выкупить Зазу за $18 тыс. — скакун с 2014 года находился в Чехии из-за заморозки имущества главы Чечни. Кадыров оценивал стоимость коня в $10 млн.

«Операция по возвращению моего Зазу завершилась в нашу пользу. В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги. И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики никакие», — отметил Кадыров.

Также он сообщил, что, судя по состоянию коня, за ним не слишком хорошо ухаживали. «Уверен, на его содержании сильно экономили. Поступь уже не та, бока и спина не лоснятся и не играют на свету. И это только первые бросающиеся в глаза признаки, не связанные с возрастом коня. Санкции санкциями, но почему животное должно было страдать», — задался вопросом глава региона.

О краже 16-летнего Зазу чешская полиция сообщила в начале марта. По версии правоохранительных органов, вор «снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел племенного жеребца». Тогда Кадыров удивился случившемуся: «У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней».

По данным портала Jezdci.cz, Кадыров купил скакуна в 2012 году. Всего жеребец участвовал в 36 скачках, выиграл девять из них и заработал более €1,2 млн.

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. В 2017-м Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей, в том числе Зазу.