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Кадыров сообщил о помощи украинских спецслужб в выкупе коня за $18 тыс.

Кадыров выкупил похищенного в Чехии скакуна Зазу у украинских спецслужб за $18 тыс.
Скакун Зазу находился в Чехии с 2014 года как замороженное из-за санкций имущество. В начале марта чешские власти сообщили, что коня похитили. По словам Кадырова, в Киеве предложили ему выкупить коня, а потом инсценировали кражу
Конь Зазу и Рамзан Кадыров
Конь Зазу и Рамзан Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Кражу принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову скакуна Зазу из чешской конюшни инсценировал Киев, чтобы вернуть коня владельцу. Об этом Кадыров заявил в своем телеграм-канале.

По его словам, в начале года на него через посредников вышли представители украинских спецслужб. Они предложили Кадырову выкупить Зазу — скакун с 2014 года из-за санкций против главы Чечни находился в Чехии как замороженное имущество Кадырова.

«Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным, — написал Кадыров. — Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими». «И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов! Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка», — написал Кадыров.

Сейчас конь находится «на пути домой». Кадыров отметил, что, «учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки». Сам он оценивает стоимость коня в $10 млн.

О краже 16-летнего Зазу чешская полиция сообщила в начале марта. По версии правоохранительных органов, вор «снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел племенного жеребца». Тогда Кадыров удивился случившемуся: «У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней».

По данным портала Jezdci.cz, Кадыров купил скакуна в 2012 году. Всего жеребец участвовал в 36 скачках, выиграл девять из них и заработал более €1,2 млн.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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