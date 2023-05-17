Активиста Кригера осудили на 7 лет по обвинению в оправдании терроризма

Активиста Кригера осудили на 7 лет за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил оппозиционного активиста Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии по обвинению в оправдании терроризма, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«2-й Западный окружной военный суд назначил семь лет колонии общего режима Михаилу Кригеру по делу об оправдании терроризма», — сообщили в суде.

Кригер был постоянным участником политических акций в Москве. В июле 2022 года его задерживали из-за наклеек в поддержку оппозиционера Алексея Навального на автомобиле, после чего арестовали на десять суток по статье о неповиновении полиции.

Полицейские задержали Кригера в ноябре 2022 года в Москве недалеко от метро «Курская».

Его адвокат Михаил Бирюков рассказал тогда РБК, что поводом стала одна из публикаций его подзащитного в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сделанная в 2020 году.

«Следствие считает, что он совершил действие, оправдывающее терроризм», — сказал тогда адвокат.

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