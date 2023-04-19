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Общавшегося с Гершковичем пиарщика арестовали

Общавшегося с Гершковичем пиарщика Ширшикова арестовали по делу об оправдании терроризма
Ширшикова обвиняют в оправдании терроризма. По словам адвоката, поводом стали публикации пиарщика о военкоре Татарском
Ярослав Ширшиков
Ярослав Ширшиков (Фото: shirshikofff / Telegram)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу пиарщика Ярослава Ширшикова, который одним из первых рассказал о пропаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича (Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, а затем арестовали по уголовному делу о шпионаже).

Как сообщается на сайте суда, Ширшикова обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, наказывается штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. или штрафом в размере дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет). Под стражей Ширшиков пробудет два месяца.

Мужчина своей вины не признает. Адвокат Ширшикова Федор Акчермышев заявил, что обжалует решение суда: защита настаивала на домашнем аресте, передает ТАСС.

Изданию E1 Акчермышев сообщал, что обвинение Ширшикову предъявили в связи с его публикациями о военкоре Владлене Татарском, погибшем при взрыве в петербургском кафе. После взрыва пиарщик написал в Telegram, что не испытывает «ни тени печали» из-за смерти военкора. «Якобы он таким образом оправдывает террористическую деятельность. <...> Факт публикации он не отрицает, но в то же время поясняет, что никогда не оправдывал и не поддерживал терроризм в любой его форме», — пояснил адвокат позицию Ширшикова.

30 марта Ширшиков одним из первых сообщил о пропаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого позднее арестовали по делу о шпионаже. Пиарщик рассказывал, что Гершкович брал у него интервью.

В марте 2020 года Ширшиков был осужден по двум уголовным статьям — за призывы к массовым беспорядкам против строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга и за клевету в адрес занимавшего пост полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Летом 2022 года пиарщика оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.

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