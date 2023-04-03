В Госдуме предложили ужесточить наказание за оправдание терроризма

Пискарев: в Госдуме готовят поправки об ужесточении наказания за оправдание терроризма

По мнению депутата Пискарева, все, кто замышляет теракты либо помогает в их осуществлении или оправдывает такие преступления, «не должны уйти от самого сурового наказания»

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В Госдуме готовят поправки в законы, ужесточающие наказание за терроризм, за содействие терроризму, его оправдание и призывы к его осуществлению. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в телеграм-канале.

По его словам, наказание будут ужесточать по ст. 205 «Террористический акт»; ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности»; ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Пискарев подчеркнул, что он также предложит расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы, так как, несмотря на то что УК России предусматривает пожизненное наказание для террористов, «по некоторым составам наказание мягче».

Все, кто замышляет, помогает или оправдывает теракты, «не должны уйти от самого сурового наказания», заключил глава комитета нижней палаты парламента.

С такой идеей в Думе выступили после взрыва в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который произошел вечером 2 апреля. Он погиб, пострадали 33 человека. По словам очевидцев, девушка, назвавшаяся Анастасией, вручила Татарскому статуэтку, после чего прогремел взрыв.

Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), но потом переквалифицировали его на ч. 3 ст. 205 УК (теракт).

Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины при содействии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК признан экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

СК задержал 3 апреля Дарью Трепову по подозрению в совершении теракта. Ее этапировали в Москву, где ей изберут меру пресечения.

МВД опубликовало видео с допроса Треповой. На вопрос о том, за что задержали, она ответила: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». На вопрос «Что ты сделала?» Трепова ответила: «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась». Она также спросила, может ли она позже рассказать, кто передал ей эту статуэтку.