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Суд в Москве арестовал активиста по делу об оправдании терроризма

Михаил Кригер
Михаил Кригер (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал оппозиционного активиста Михаила Кригера, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма) на два месяца, до 1 января 2023 года, сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Адвокат Кригера Михаил Бирюков уточнил РБК, что поводом стала одна из публикаций его подзащитного в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сделанная в 2020 году: «Следствие считает, что он совершил действие, оправдывающее терроризм».

«Апелляция будет подана сегодня же в электронном виде. Решение об аресте считаем несправедливым», — заявил Бирюков.

Кригер был задержан в Москве накануне недалеко от метро «Курская». Телеграм-канал Sota (учредитель Sota.Vision Александра Айнбиндер признана Минюстом иноагентом) со ссылкой на племянника активиста сообщала, что у него дома прошел обыск, а мужчину увезли на допрос в Следственный комитет.

Кригер — постоянный участник политических акций в Москве. В июле его задерживали из-за наклеек в поддержку оппозиционера Алексея Навального на автомобиле, после чего арестовали на десять суток по статье о неповиновении полиции.

Теги
арест активист оправдание терроризма
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