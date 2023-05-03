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Против Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма

СК завел против актера Алексея Панина уголовное дело об оправдании терроризма
Следствие считает, что актер оправдывал теракт на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года. Панину грозит до пяти лет лишения свободы
Алексей Панин
Алексей Панин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против актера Алексея Панина. Об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

По ч. 2 ст. 205.2 УК актеру грозит до пяти лет лишения свободы. По информации ТАСС, следствие считает, что Панин оправдывал теракт на Крымском мосту. Mash уточняет, что дело против актера завели из-за поста в телеграм-канале.

РБК направил запрос в ведомство и обратился за комментарием к Алексею Панину.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: взорвался грузовик, после чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета моста, четыре человека погибли. ФСБ обвинила в случившемся военную разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова, СК подтвердил эту версию.

Панин уехал из России в Испанию еще до военной операции на Украине, но после начала боевых действий приезжал на родину. Актер критиковал спецоперацию.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Алексей Панин оправдание терроризма уголовное дело
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