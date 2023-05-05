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Лауреата «Золотой маски» арестовали по делу об оправдании терроризма

Суд в Москве арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Светлана Петрийчук
Светлана Петрийчук (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал драматурга, автора пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлану Петрийчук, которую накануне задержали по делу об оправдании терроризма, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Петрийчук С. А. Постановлением от 4 мая 2023 года обвиняемая в «оправдании терроризма» заключена под стражу до 4 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее на тот же срок по этому делу была арестована режиссер спектакля Евгения Беркович. За работу над пьесой Петрийчук получила «Золотую маску».

Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая. В тот день в Санкт-Петербурге в доме матери Беркович, филолога и активиста Елены Эфрос, и бабушки режиссера, писательницы Нины Катерли, прошли обыски. Петрийчук задержали в московском аэропорту Внуково.

Уголовное дело связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол» по пьесе Петрийчук, режиссером и сценаристом постановки была Беркович. В ней рассказывается о женщинах, которые были завербованы в интернете представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. В основу пьесы и спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов этих женщин, говорится в описании постановки.

Адвокат Беркович Ксения Карпинская рассказала, что дело по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) было возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

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По версии следствия, в пьесе содержится героизация боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), а также «идеология радикального феминизма», уточняла Карпинская. Беркович и Петрийчук свою вину не признают.

Дело завели на основании экспертизы Романа Силантьева, Галины Хизриевой и Елены Замышевской, говорила Карпинская. Один из экспертов, Роман Силантьев, — автор так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов («колумбайнов»), медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». По словам адвоката, экспертиза была проведена как «деструктологическая», а этот термин, как отметила защитник, не входит «в перечни существующих экспертиз» и является «лженаучным».

Теги
Светлана Петрийчук Евгения Беркович арест оправдание терроризма спектакль «Золотая маска»
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