Лауреата «Золотой маски» арестовали по делу об оправдании терроризма
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал драматурга, автора пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлану Петрийчук, которую накануне задержали по делу об оправдании терроризма, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Петрийчук С. А. Постановлением от 4 мая 2023 года обвиняемая в «оправдании терроризма» заключена под стражу до 4 июля 2023 года», — говорится в сообщении.
Ранее на тот же срок по этому делу была арестована режиссер спектакля Евгения Беркович. За работу над пьесой Петрийчук получила «Золотую маску».
Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая. В тот день в Санкт-Петербурге в доме матери Беркович, филолога и активиста Елены Эфрос, и бабушки режиссера, писательницы Нины Катерли, прошли обыски. Петрийчук задержали в московском аэропорту Внуково.
Уголовное дело связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол» по пьесе Петрийчук, режиссером и сценаристом постановки была Беркович. В ней рассказывается о женщинах, которые были завербованы в интернете представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. В основу пьесы и спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов этих женщин, говорится в описании постановки.
Адвокат Беркович Ксения Карпинская рассказала, что дело по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) было возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.
По версии следствия, в пьесе содержится героизация боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), а также «идеология радикального феминизма», уточняла Карпинская. Беркович и Петрийчук свою вину не признают.
Дело завели на основании экспертизы Романа Силантьева, Галины Хизриевой и Елены Замышевской, говорила Карпинская. Один из экспертов, Роман Силантьев, — автор так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов («колумбайнов»), медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». По словам адвоката, экспертиза была проведена как «деструктологическая», а этот термин, как отметила защитник, не входит «в перечни существующих экспертиз» и является «лженаучным».