Euractiv сообщил о приближающемся пределе санкций ЕС против России

Накануне главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций из-за разногласий насчет нефтяного эмбарго. По словам источника издания, сложно представить, какие ограничения могли бы войти в седьмой пакет

Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз приближается к лимиту санкций против России, принятие седьмого пакета было бы крайне сложным, заявил изданию Euractiv дипломатический источник в Брюсселе.

«Мы очень близко к достижению предела. Что может быть в седьмом пакете?» — задался вопросом собеседник издания. По его словам, сейчас происходит «беспорядок с российской нефтью», ввоз которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить в рамках шестого пакета. «Представьте, что будет, когда предложат запретить газ?..» — продолжил источник.

По его словам, главы МИД на встрече накануне сделали «шаг назад» при обсуждении новых санкций. 16 мая министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что не знает, сколько времени займет согласование новых ограничений, включая эмбарго на российскую нефть. Против такой меры неоднократно высказывалась Венгрия: ее власти отказываются одобрить пакет, если он будет содержать запрет на импорт нефти из России. По данным Reuters, опасения по поводу эмбарго высказали также Болгария, Словакия и Чехия.

Источник Euractiv отметил, что никто, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, «не хочет доводить дело до саммита ЕС». Дипломат предположил, что подвижек можно ожидать после 18 мая, когда будет оглашена стратегия REPowerEU по снижению зависимости от российского ископаемого топлива. В рамках этой стратегии Венгрия, как написало Politico, сможет получить финансовую компенсацию за отказ от нефти из России.

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Первый пакет антироссийских санкций Евросоюз ввел 23 февраля, после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. В него вошли персональные ограничения в отношении 351 депутата Госдумы и еще 27 физических и юридических лиц. Следующие четыре пакета Брюссель одобрил уже после начала российской военной операции на Украине. Меры коснулись импорта и экспорта, бизнеса, промышленности, ЦБ и банков, российских политиков, журналистов и военных.

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Российские власти называют санкции нелегитимными. Президент Владимир Путин в мае предупредил Евросоюз о «труднопреодолимых последствиях» продолжения санкционного давления на Россию. Причиной ограничений он назвал «близорукие, раздутые политические амбиции» и «русофобию». По мнению Путина, западные страны «бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», а Россия «уверенно справляется с внешними вызовами».