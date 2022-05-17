Euractiv сообщил о приближающемся пределе санкций ЕС против России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 17:52
Патрушев счел Украину предлогом для «необъявленной войны» против России Политика, 17:45
В общежитии колонии № 4 в Пензе произошел пожар Общество, 17:40
В ЦСКА назвали домыслами информацию об отставке Березуцкого Спорт, 17:40
Суд приговорил к колонии чиновниц, которые отправили детей на Сямозеро Общество, 17:35
Промоутер заявил, что реванш Альвареса и Бивола обязательно состоится Спорт, 17:31
Как защитить онлайн-магазин от утечки персональных данных РБК и МегаФон, 17:25
Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке Бизнес, 17:20
РФС обсудил предложение РПЛ изменить ротацию клубов с первой лигой Спорт, 17:15
Euractiv сообщил о приближающемся пределе санкций ЕС против России Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:08
Верховный суд рассмотрит признание террористическим батальона «Азов» Политика, 17:07
Госдума одобрила закон о переносе сроков дачной амнистии Недвижимость, 17:06
Закон об ускоренном лишении лицензий УК прошел первое чтение Недвижимость, 17:05
Война санкций ,  
0 

Euractiv сообщил о приближающемся пределе санкций ЕС против России

Накануне главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций из-за разногласий насчет нефтяного эмбарго. По словам источника издания, сложно представить, какие ограничения могли бы войти в седьмой пакет
Фото: Virginia Mayo / AP
Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз приближается к лимиту санкций против России, принятие седьмого пакета было бы крайне сложным, заявил изданию Euractiv дипломатический источник в Брюсселе.

«Мы очень близко к достижению предела. Что может быть в седьмом пакете?» — задался вопросом собеседник издания. По его словам, сейчас происходит «беспорядок с российской нефтью», ввоз которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить в рамках шестого пакета. «Представьте, что будет, когда предложат запретить газ?..» — продолжил источник.

По его словам, главы МИД на встрече накануне сделали «шаг назад» при обсуждении новых санкций. 16 мая министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что не знает, сколько времени займет согласование новых ограничений, включая эмбарго на российскую нефть. Против такой меры неоднократно высказывалась Венгрия: ее власти отказываются одобрить пакет, если он будет содержать запрет на импорт нефти из России. По данным Reuters, опасения по поводу эмбарго высказали также Болгария, Словакия и Чехия.

Источник Euractiv отметил, что никто, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, «не хочет доводить дело до саммита ЕС». Дипломат предположил, что подвижек можно ожидать после 18 мая, когда будет оглашена стратегия REPowerEU по снижению зависимости от российского ископаемого топлива. В рамках этой стратегии Венгрия, как написало Politico, сможет получить финансовую компенсацию за отказ от нефти из России.

Video

Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Первый пакет антироссийских санкций Евросоюз ввел 23 февраля, после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. В него вошли персональные ограничения в отношении 351 депутата Госдумы и еще 27 физических и юридических лиц. Следующие четыре пакета Брюссель одобрил уже после начала российской военной операции на Украине. Меры коснулись импорта и экспорта, бизнеса, промышленности, ЦБ и банков, российских политиков, журналистов и военных.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение
Прогнозы
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании
Инструкции
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции

Российские власти называют санкции нелегитимными. Президент Владимир Путин в мае предупредил Евросоюз о «труднопреодолимых последствиях» продолжения санкционного давления на Россию. Причиной ограничений он назвал «близорукие, раздутые политические амбиции» и «русофобию». По мнению Путина, западные страны «бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», а Россия «уверенно справляется с внешними вызовами».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Евросоюз ЕС санкции против России
Материалы по теме
МИД Эстонии предложил готовить седьмой пакет санкций вслед за шестым
Политика
В новый пакет санкций ЕС войдут меры против «субъектов дезинформации»
Политика
Bloomberg узнал, что послы ЕС не согласовали пакет санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter