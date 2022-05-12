Посол обвинил США в переворачивании ситуации с кризисом продовольствия

США переворачивают положение дел «с ног на голову», когда говорят, что действия России на Украине привели к кризису продовольствия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба посольства в Telegram.

«США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», — сказал Антонов, комментируя заявления Госдепартамента США, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Черного и Азовского морей.

По его словам, «киевские власти минируют» акватории портов, из-за чего суда не могут доставлять продукты питания в другие государства, в то время как российская сторона пытается согласовать открыть гуманитарных коридоров.

«В Вашингтоне упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи. Заявления о том, что антироссийские ограничения якобы не вредят нашим поставкам продовольствия и удобрений, не выдерживают критики. Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет», — отметил посол.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что проблема отсутствия продовольственной безопасности усугубляется действиями России на Украине.

О том, что в мире могут обостриться проблемы с продовольствием, 24 марта заявили президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден после саммита стран G7. По мнению Макрона, такое развитие событий будет являться прямым следствием российской спецоперации. Он отметил, что из-за боевых действий и угрозы срыва посевной кампании некоторые страны, которые зависят от поставок зерна из России и Украины, уже испытывают трудности, и «ситуация станет еще более серьезной через 12–18 месяцев».

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Россия и Украина — одни из крупнейших мировых поставщиков пшеницы, следует из отчета американской зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза. В начавшемся в июле сезоне 2021–2022 годов на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%. Евросоюз лидирует: он поставляет 18% пшеницы, США экспортируют 11%. При этом Украина занимает первое место по экспорту кукурузы в мире: на нее приходится 14% (на Россию — 2%).