С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными
Около десятка автобусов с украинскими военнослужащими покинули металлургический комбинат «Азовсталь», сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.
Сколько украинских военных удалось вывезти, неизвестно, указывает агентство.
Как сообщает RT, «Азовсталь», по предварительным данным, покинули примерно 300 украинских бойцов, около 50 из них ранены. Раненых увезли в Новоазовскую центральную районную больницу, остальных на автобусах — в сторону Еленовки, передает телеканал.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в больницу в Новоазовске доставлены 53 тяжелораненых с «Азовстали», еще 221 человек отправлен в Оленовку (Еленовку). В дальнейшем их рассчитывают обменять.
Ранее 16 мая российское Минобороны сообщило о начале эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории «Азовстали». По гуманитарному коридору их должны доставить в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.
Утром в понедельник с территории комбината вышли десять военных с белыми флагами и попросили о переговорах по эвакуации раненых.
В начале мая вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что с территории «Азовстали» эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Позже в российском Минобороны заявили о завершении эвакуации мирных жителей с завода.
В конце апреля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе всего Мариуполя под контроль России и ДНР. По его словам, территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» блокирована. Чтобы завершить зачистку на «Азовстали», потребуется около трех-четырех дней, рапортовал он. Однако Путин приказал отменить штурм завода, он призвал подумать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров» и «не лезть в эти катакомбы». Украинская сторона предупреждала, что гибель военных с «Азовстали» будет поводом для прекращения переговоров.