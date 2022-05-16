С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 00:42
В США заявили, что Байден хочет поехать на Украину, но пока не планирует Политика, 00:36
Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми Политика, 00:35
Винер словами Путина оценила запрет показа Олимпиад в России Спорт, 00:30
Против протестующих в Таджикистане применили слезоточивый газ Политика, 00:23
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 00:09
В России подорожали унитазы Общество, 00:00
С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными Политика, 16 мая, 23:40
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 16 мая, 23:38
Главы МИД ЕС выделят Украине военную помощь на €500 млн Политика, 16 мая, 23:22
Клуб НХЛ подписал контракт с рекордсменом сборной России Спорт, 16 мая, 23:14
Генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калия из России Политика, 16 мая, 23:08
Умер первоиерарх Русской зарубежной церкви Иларион Общество, 16 мая, 23:01
В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии Политика, 16 мая, 22:54
Военная операция на Украине ,  
0 

С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными

По словам замминистра обороны Украины, завод «Азовсталь» покинули 274 человека, в том числе 53 тяжелораненых. Их рассчитывают вернуть на подконтрольную Киеву территорию путем обмена *

Около десятка автобусов с украинскими военнослужащими покинули металлургический комбинат «Азовсталь», сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Сколько украинских военных удалось вывезти, неизвестно, указывает агентство.

Как сообщает RT, «Азовсталь», по предварительным данным, покинули примерно 300 украинских бойцов, около 50 из них ранены. Раненых увезли в Новоазовскую центральную районную больницу, остальных на автобусах — в сторону Еленовки, передает телеканал.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в больницу в Новоазовске доставлены 53 тяжелораненых с «Азовстали», еще 221 человек отправлен в Оленовку (Еленовку). В дальнейшем их рассчитывают обменять.

Ранее 16 мая российское Минобороны сообщило о начале эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории «Азовстали». По гуманитарному коридору их должны доставить в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.

Утром в понедельник с территории комбината вышли десять военных с белыми флагами и попросили о переговорах по эвакуации раненых.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы

В начале мая вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что с территории «Азовстали» эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Позже в российском Минобороны заявили о завершении эвакуации мирных жителей с завода.

В конце апреля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе всего Мариуполя под контроль России и ДНР. По его словам, территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» блокирована. Чтобы завершить зачистку на «Азовстали», потребуется около трех-четырех дней, рапортовал он. Однако Путин приказал отменить штурм завода, он призвал подумать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров» и «не лезть в эти катакомбы». Украинская сторона предупреждала, что гибель военных с «Азовстали» будет поводом для прекращения переговоров.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Азовсталь Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кадыров призвал Эрдогана не спасать «безбожников» с «Азовстали»
Политика
Турция предложила эвакуировать морем раненых солдат с «Азовстали»
Политика
В Кремле отвергли данные об ультиматумах Украины по «Азовстали»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter