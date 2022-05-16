С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными

По словам замминистра обороны Украины, завод «Азовсталь» покинули 274 человека, в том числе 53 тяжелораненых. Их рассчитывают вернуть на подконтрольную Киеву территорию путем обмена *

Около десятка автобусов с украинскими военнослужащими покинули металлургический комбинат «Азовсталь», сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Сколько украинских военных удалось вывезти, неизвестно, указывает агентство.

Как сообщает RT, «Азовсталь», по предварительным данным, покинули примерно 300 украинских бойцов, около 50 из них ранены. Раненых увезли в Новоазовскую центральную районную больницу, остальных на автобусах — в сторону Еленовки, передает телеканал.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в больницу в Новоазовске доставлены 53 тяжелораненых с «Азовстали», еще 221 человек отправлен в Оленовку (Еленовку). В дальнейшем их рассчитывают обменять.

Ранее 16 мая российское Минобороны сообщило о начале эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории «Азовстали». По гуманитарному коридору их должны доставить в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.

Утром в понедельник с территории комбината вышли десять военных с белыми флагами и попросили о переговорах по эвакуации раненых.

Читайте на РБК Pro Pro Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями Инструкции Pro Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом Статьи Pro Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Статьи Pro Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone Статьи Pro Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор Инструкции Pro Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Статьи Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы

В начале мая вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что с территории «Азовстали» эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Позже в российском Минобороны заявили о завершении эвакуации мирных жителей с завода.

В конце апреля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе всего Мариуполя под контроль России и ДНР. По его словам, территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» блокирована. Чтобы завершить зачистку на «Азовстали», потребуется около трех-четырех дней, рапортовал он. Однако Путин приказал отменить штурм завода, он призвал подумать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров» и «не лезть в эти катакомбы». Украинская сторона предупреждала, что гибель военных с «Азовстали» будет поводом для прекращения переговоров.