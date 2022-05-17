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Володин назвал Борреля и Гутерриша «поросятами из Евросоюза»

Они предложили отправить скопившееся на Украине зерно в ЕС, чтобы освободить хранилища, и смягчить ограничения на экспорт удобрений из России в обмен на проход судов с зерном. Володин счел, что это будет выгодно только Европе
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Предложения высокопоставленных чиновников ЕС помочь Украине вывезти скопившееся зерно для того, чтобы освободить площади под новый урожай, выгодны только Европе, украинцы же рискуют остаться вовсе без зерна, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом он отреагировал на заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Боррель 16 мая заявил, что ЕС работает над тем, чтобы помочь Киеву освободить зернохранилища, отправив зерно в Европу.

«Мы должны помочь Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Складские мощности Украины заполнены, потому что они не могут экспортировать это зерно и им необходимо опустошить склады, чтобы иметь возможность разместить следующий урожай», — сказал он.

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Боррель пояснил, что ЕС работает над вывозом зерна с Украины поездами. Также существуют идеи транспортировки морем после деблокирования одесского порта, однако верховный представитель ЕС напомнил, что в водах Черного моря находится большое количество мин и сначала надо разминировать маршруты.

Гутерриш, в свою очередь, предлагал смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.

«Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — прокомментировал заявления Володин.

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Он предположил, что в результате выгодоприобретателями окажутся только европейские страны. «Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) — это опять о себе», — добавил он. Володин также считает, что к концу года к росту цен на энергоносители добавятся проблемы с продовольствием.

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь», — заключил спикер Госдумы.

Неделю назад президент США Джо Байден сообщил, что США и союзники ищут возможности возвращения на мировой рынок 20 млн т украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен. Он отметил, что из-за конфликта на Украине мировые цены на продовольствие достигли рекордно высоких значений, так как Россия и Украина являются крупнейшими мировыми экспортерами зерна.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, Украина на пятом месте. Вместе обе страны обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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