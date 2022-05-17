Володин назвал Борреля и Гутерриша «поросятами из Евросоюза»
Предложения высокопоставленных чиновников ЕС помочь Украине вывезти скопившееся зерно для того, чтобы освободить площади под новый урожай, выгодны только Европе, украинцы же рискуют остаться вовсе без зерна, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Таким образом он отреагировал на заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Боррель 16 мая заявил, что ЕС работает над тем, чтобы помочь Киеву освободить зернохранилища, отправив зерно в Европу.
«Мы должны помочь Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Складские мощности Украины заполнены, потому что они не могут экспортировать это зерно и им необходимо опустошить склады, чтобы иметь возможность разместить следующий урожай», — сказал он.
Боррель пояснил, что ЕС работает над вывозом зерна с Украины поездами. Также существуют идеи транспортировки морем после деблокирования одесского порта, однако верховный представитель ЕС напомнил, что в водах Черного моря находится большое количество мин и сначала надо разминировать маршруты.
Гутерриш, в свою очередь, предлагал смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.
«Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — прокомментировал заявления Володин.
Он предположил, что в результате выгодоприобретателями окажутся только европейские страны. «Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) — это опять о себе», — добавил он. Володин также считает, что к концу года к росту цен на энергоносители добавятся проблемы с продовольствием.
«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь», — заключил спикер Госдумы.
Неделю назад президент США Джо Байден сообщил, что США и союзники ищут возможности возвращения на мировой рынок 20 млн т украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен. Он отметил, что из-за конфликта на Украине мировые цены на продовольствие достигли рекордно высоких значений, так как Россия и Украина являются крупнейшими мировыми экспортерами зерна.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, Украина на пятом месте. Вместе обе страны обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы.