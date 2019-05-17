Кремль изложил логику ответа на санкции США против отряда «Терек»

Кремль изложил логику ответа на санкции США против отряда «Терек»

В Кремле заявили о намерении соблюдать принцип взаимности, который требует контрмер в ответ на «подобные деструктивные меры»

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение Минфином США санкций против чеченского спецподразделения «Терек», заявил, что Москва будет соблюдать принцип взаимности, который подразумевает контрмеры. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Так или иначе безусловно соблюдается принцип взаимности, который требует контрмер на подобные деструктивные меры. Принцип взаимности будет соблюдаться. Второе: главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы», — сказал Песков журналистам.

Американский Минфин ввел санкции против «Терека» в рамках «закона Магнитского» 16 мая. Также под санкции попал бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев. В Вашингтоне считают, что «Терек» причастен к внесудебным расправам над людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и пыткам. Введение санкций подразумевает заморозку активов на территории Соединенных Штатов, а также запрет американским гражданам и компаниям на сделки с фигурантами списка.