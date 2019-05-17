МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

Санкции США против спецотряда «Терек» и ряда российских силовиков приведут к ответным мерам Москвы, заявило российское посольство в Вашингтоне. Действия США противоречат результатам переговоров в Сочи, уверены дипломаты

Фото: James Lawler Duggan / Reuters

Посольство России в США прокомментировало новые санкции по «закону Магнитского». Заявление размещено на странице диппредставительства в Facebook.

Введение санкций на основе «закона Магнитского», предполагающего ограничения против нарушителей прав человека в России, посольство сочло односторонним решением Вашингтона, которое противоречит принципам международного права. «В соответствии с актом [Магнитского] власти США в течение последних семи лет пытались предъявить нам претензии в области прав человека. Это представляет собой попытку навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. За этими шагами последуют ответные меры», — говорится в заявлении.

При этом дипломаты подчеркнули, что предпочли бы выбрать сотрудничество с Соединенными Штатами. «Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы к этому готовы и считаем, что это был бы правильный выбор», — отметили в посольстве.

Выбор фигурантов новых санкций в посольстве связали с боевыми качествами отряда «Терек». «Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.

Особо в посольстве подчеркнули, что новые санкции «явно противоречат» позитивным итогам переговоров Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео в Сочи.