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American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа
Санкции США против спецотряда «Терек» и ряда российских силовиков приведут к ответным мерам Москвы, заявило российское посольство в Вашингтоне. Действия США противоречат результатам переговоров в Сочи, уверены дипломаты
Фото: James Lawler Duggan / Reuters

Посольство России в США прокомментировало новые санкции по «закону Магнитского». Заявление размещено на странице диппредставительства в Facebook.

Введение санкций на основе «закона Магнитского», предполагающего ограничения против нарушителей прав человека в России, посольство сочло односторонним решением Вашингтона, которое противоречит принципам международного права. «В соответствии с актом [Магнитского] власти США в течение последних семи лет пытались предъявить нам претензии в области прав человека. Это представляет собой попытку навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. За этими шагами последуют ответные меры», — говорится в заявлении.

При этом дипломаты подчеркнули, что предпочли бы выбрать сотрудничество с Соединенными Штатами. «Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы к этому готовы и считаем, что это был бы правильный выбор», — отметили в посольстве.

Выбор фигурантов новых санкций в посольстве связали с боевыми качествами отряда «Терек». «Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.

Особо в посольстве подчеркнули, что новые санкции «явно противоречат» позитивным итогам переговоров Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео в Сочи.

Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

В санкционный список по «закону Магнитского» 16 мая был внесен спецотряд «Терек» вместе с его командиром Абузайдом Висмурадовым, а также ряд других российских силовиков. По версии Минфина США, все новые фигуранты списка причастны к нарушениям прав человека в России. В частности, «чеченских» фигурантов списка Вашингтон считает причастными к убийству политика Бориса Немцова. Руслана Геремеева называли организатором убийства адвокаты семьи Немцова.

Решение о санкциях против «Терека» ранее прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит, мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Ради народа, ради Аллаха готовы умереть в бою с врагами нашего Отечества — России, врагами ислама, врагами Чечни и чеченского народа!» — заявлял он.

Политика
Кадыров счел санкции против «Терека» признаком страха США перед Чечней

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: МИД, Санкции
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