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Политика ,  
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В Росгвардии не увидели в санкциях США угрозы для спецотряда «Терек»

Санкции США против чеченского спецподразделения «Терек» не скажутся на эффективности его деятельности и работе Росгвардии в целом. Об этом РБК сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его мнению, США продемонстрировали двойные стандарты в вопросах борьбы с современными угрозами и противодействия международному терроризму, объявив о введении санкций против «Терека».

«В то время когда сотрудничество должно крепнуть и расширяться, некоторые отдельные зарубежные политики <...> принимают громкие решения <...> не задумываясь о практической эффективности санкций, которая на практике равна нулю», — отметил он.

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Тем не менее Грибакин рассказал, что в неформальном общении представители органов правопорядка и безопасности некоторых стран, которые публично противодействуют России, высказывают большое сожаление в связи с не соответствующим необходимому уровню сотрудничеством.

Минфин США в рамках «закона Магнитского» 16 мая ввел санкции против «Терека», поскольку Вашингтон считает спецотряд причастным к внесудебным расправам над геями и пыткам.
 

Теги: новости РБК, Росгвардия, американские санкции, «Терек»
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Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
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