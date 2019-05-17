В Росгвардии не увидели в санкциях США угрозы для спецотряда «Терек»

В Росгвардии не увидели в санкциях США угрозы для спецотряда «Терек»

Санкции США против чеченского спецподразделения «Терек» не скажутся на эффективности его деятельности и работе Росгвардии в целом. Об этом РБК сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его мнению, США продемонстрировали двойные стандарты в вопросах борьбы с современными угрозами и противодействия международному терроризму, объявив о введении санкций против «Терека».

«В то время когда сотрудничество должно крепнуть и расширяться, некоторые отдельные зарубежные политики <...> принимают громкие решения <...> не задумываясь о практической эффективности санкций, которая на практике равна нулю», — отметил он.

Тем не менее Грибакин рассказал, что в неформальном общении представители органов правопорядка и безопасности некоторых стран, которые публично противодействуют России, высказывают большое сожаление в связи с не соответствующим необходимому уровню сотрудничеством.