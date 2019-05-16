Кадыров счел санкции против «Терека» признаком страха США перед Чечней

Рамзан Кадыров ответил на санкции против спецотряда «Терек», назвав его одной из лучших боевых единиц в мире. Санкции против него свидетельствуют о страхе США перед Чечней, считает он

Рамзан Кадыров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал попадание под санкции США отряда Росгвардии «Терек» и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Глава Чечни отметил, что не видит связи между спецотрядом и гибелью Сергея Магнитского, в честь которого был назван санкционный пакет. «Новость покруче, чем обнаружение жизни на Марсе. Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому?» — написал Кадыров.

Санкции против «Терека» были введены в рамках «закона Магнитского», принятого в США в 2012 году. Закон позволяет вводить персональные санкции против лиц, причастных к нарушению прав человека в России. Фигурантам обновляемого санкционного списка запрещается въезд в США, а их финансовые активы в банках США блокируются.

«Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит, мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Ради народа, ради Аллаха готовы умереть в бою с врагами нашего Отечества — России, врагами ислама, врагами Чечни и чеченского народа!» — подчеркнул он.

Кадыров заявил, что теперь «вся команда национального лидера Ахмат-Хаджи Кадырова» будет просить внести их «всех до единого в санкционный список». При этом он пригрозил авторам санкций тем, что они уже находятся в «наших списках» и пригласил их в Чечню. «Тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали!» — написал он.