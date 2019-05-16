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Кадыров счел санкции против «Терека» признаком страха США перед Чечней
Рамзан Кадыров ответил на санкции против спецотряда «Терек», назвав его одной из лучших боевых единиц в мире. Санкции против него свидетельствуют о страхе США перед Чечней, считает он
Рамзан Кадыров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал попадание под санкции США отряда Росгвардии «Терек» и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Глава Чечни отметил, что не видит связи между спецотрядом и гибелью Сергея Магнитского, в честь которого был назван санкционный пакет. «Новость покруче, чем обнаружение жизни на Марсе. Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому?» — написал Кадыров.

Санкции против «Терека» были введены в рамках «закона Магнитского», принятого в США в 2012 году. Закон позволяет вводить персональные санкции против лиц, причастных к нарушению прав человека в России. Фигурантам обновляемого санкционного списка запрещается въезд в США, а их финансовые активы в банках США блокируются.

«Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит, мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Ради народа, ради Аллаха готовы умереть в бою с врагами нашего Отечества — России, врагами ислама, врагами Чечни и чеченского народа!» — подчеркнул он.

Кадыров заявил, что теперь «вся команда национального лидера Ахмат-Хаджи Кадырова» будет просить внести их «всех до единого в санкционный список». При этом он пригрозил авторам санкций тем, что они уже находятся в «наших списках» и пригласил их в Чечню. «Тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали!» — написал он.

Санкционный список по «закону Магнитского» 16 мая пополнился спецотрядом «Терек» вместе с его командиром Абузайдом Висмурадовым (Кадыров называет его «дорогим боевым другом»), бывшим заместителем командира батальона «Север» Русланом Геремеевым, экс-замначальника Следственного комитета МВД Геннадием Карловым, следователем Еленой Трикуля и бывшим начальником ИК-7 в Карелии Сергеем Коссиевым (в этой колонии содержался оппозиционер Ильдар Дадин).

Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

«Чеченских» фигурантов списка Минфин США считает причастными к убийству политика Бориса Немцова. Руслана Геремеева, в частности, называли организатором убийства адвокаты семьи Немцова.

По версии российских следователей, убийство Немцова было заказным, за его исполнение пообещали 15 млн руб. По делу осудили бывшего военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева (20 лет), а также братьев Анзора и Шадида Губашевых (19 и 16 лет), Темирлана Эскерханова (14 лет) и Хамзата Бахаева (11 лет). Организатором преступления, как заявляло обвинение, стал водитель командира Дадаева в батальоне «Север» Руслан Мухудинов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Кадыров Рамзан, Чечня
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