США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Под санкции попали причастные, по версии США, к убийству Сергея Магнитского люди, а также начальник колонии, в которой пытали Ильдара Дадина

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

Также под санкции попали:

Геннадий Карлов (в 2010 году был заместителем начальника следственного комитета МВД),

бывший начальник ИК-7 в Карелии Сергей Коссиев (в этой колонии отбывал наказание Ильдар Дадин),

Елена Трикуля (Минфин США называет ее следователем СК, отказавшейся возбуждать дело против «ответственных за незаконный арест и смерть Магнитского»),

командир «Терека» Абузайд Висмурадов.

«Минфин продолжает принимать меры против тех, кто причастен к задержанию, издевательствам над и смерти Сергея Магнитского (...) Мы намерены привлечь к ответственности тех, кто ответственен за различные жестокие преступления в России, включая убийство Бориса Немцова и повсеместное нарушение прав ЛГБТИ-сообщества в Чечне», — прокомментировала замминистра финансов Сигал Манделкер.

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