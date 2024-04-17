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Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах. Видео

Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах
В Тбилиси третий день подряд проходят протесты против законопроекта об иноагентах. Правящая партия обещает принять его, президент предупредила, что наложит вето. Участники митинга двинулись шествием к зданию правительства

Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах. Видео
Video

Участники митинга грузинской оппозиции в центре Тбилиси выдвинули правительству ультиматум с требованием отозвать спорный законопроект об иноагентах в течение часа. К 23:00 по местному времени (22:00 мск) срок ультиматума истек, передает FormulaNews.

Часть собравшихся после этого начала идти в сторону здания правительства. Организаторы митинга потребовали встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и призвали демонстрантов к мирному шествию с соблюдением закона. На улицах собрались десятки тысяч человек.

Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ как иноагентов, если доля полученных из-за границы доходов организации составляет более 20%. Если закон будет принят, то организации будут обязаны каждый год заполнять финансовую декларацию. Мониторинг будет вести Минюст Грузии. Оппозиционные депутаты называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством, регулирующих деятельность иностранных агентов.

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Здание парламента Грузии

Протестующих поддержала президент Саломе Зурабишвили. «Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны — грузинский народ, с другой — 83 депутата, проголосовавших против европейского будущего. Люди всегда побеждают!», — написала она в X.

Кремль отвергал предположения, что законопроект является «русским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США являются первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами».

Президент пообещала наложить вето на закон, если он будет принят парламентом. Премьер Грузии за ее позицию назвал Зурабишвили «агентом иностранного влияния» и обещал все равно принять документ.

Акции протеста против закона прошли также 15 и 16 апреля. В первый день задержали 14 человек, один полицейский пострадал, во второй день были задержаны 11 человек, силовики разогнали демонстрантов слезоточивым газом.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Грузия Тбилиси иноагенты
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