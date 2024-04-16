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Политика ,  
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В Тбилиси на митинге против закона об иноагентах задержали 14 человек

Полиция Тбилиси задержала 14 человек на митинге против закона об иноагентах

В Тбилиси полиция задержала 14 человек на митинге против закона об иноагентах, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Акция протеста проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели. В район на несколько часов были мобилизованы сотрудники подразделений ведомства.

По данным МВД, один полицейский пострадал «в результате насильственных действий протестующих». Ему оказана медицинская помощь.

Задержания произошли за мелкое хулиганство (ст. 166 КоАП Грузии) и неподчинение требованиям представителей власти (ст. 173 КоАП). По данным МВД, участники митинга нарушили общественный порядок, «не приняли во внимание законные требования» правоохранителей, оказали им сопротивление и словесно их оскорбили.

В Грузии началась акция протеста против закона об иноагентах
Политика

15 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Ранее из-за массовых протестов в марте 2023 года власти решили отказаться от его принятия, однако в этом году вновь вернулись к обсжудению.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, объясняя необходимость принятия закона, заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность страны и, в частности, втягивают ее в конфликт на Украине.

Вечером 15 апреля перед зданием грузинского парламента собрались протестующие с лозунгами «Нет российскому закону» и «Вернем Грузию». По информации Mtavari, митинги также проходят в Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

В Тбилиси на митинге против закона об иноагентах задержали 14 человек
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В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом». Там напомнили, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.

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Теги
Грузия Тбилиси митинг иноагенты задержания МВД Грузии
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