 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Мужа экс-главы «Новой Голландии» внесли в реестр экстремистов

Мужа экс-главы «Новой Голландии» Конашенка внесли в реестр террористов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Житель Петербурга Николай Конашенок в соцсетях задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль». На него завели уголовное дело об оправдании терроризма
Николай Конашенок
Николай Конашенок (Фото: Дмитрий Селиванов / ТАСС)

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов фигуранта дела об оправдании терроризма, мужа экс-директора общественного пространства в Петербурге «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка, следует из перечня на сайте ведомства.

Уголовное дело против жителя Петербурга Николая Конашенка завели в марте, поводом для этого стали его высказывания в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчина задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль».

Конашенка задержали в аэропорту Петербурга, когда он пытался вылететь в Ереван, позже его арестовали. МВД публиковало видео с извинениями мужчины.

Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в реестр экстремистов
Политика
Светлана Петрийчук&nbsp;и режиссер Евгения Беркович (слева направо)

На фоне высказываний Конашенка его жена Роксана Шатуновская покинула пост главы «Новой Голландии». Организация, занимающаяся развитием этого общественного пространства, заявила, что Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к этому проекту. «Мы глубоко потрясены жестокой трагедией. Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — отметили там, комментируя теракт в «Крокусе».

Сама Шатуновская назвала высказывания мужа «чудовищными».

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта, они начали стрелять в людей и подожгли здание. Погибли более 140 человек, свыше 180 пострадали. По делу о теракте арестованы более десяти человек, в том числе несколько непосредственных участников атаки.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
реестр террористы экстремисты оправдание терроризма Крокус Сити Холл
Материалы по теме
Феминистке Маршенкуловой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Политика
Захарова ответила на идею главы МВД Эстонии признать РПЦ террористической
Политика
Нарышкин назвал «слишком общей» полученную от США информацию о теракте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 16:37
Власти заявили о снятии запрета для сноса Арки дружбы народов в Киеве Политика, 18:06
Кредиторы нашли хитрый способ выбивать долги в суде. Как им противостоять Pro, 17:54
Лавров осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке о Башкирии Политика, 17:50
Собянин уволил вице-мэра по строительству Политика, 17:50
Акционерам Tesla предложили снова разрешить выплатить Маску $56 млрд Инвестиции, 17:45
В МИДе назвали условие отказа от моратория на производство РСМД Политика, 17:45
Поставил антивирус и кибербезопасники не нужны: почему это самообман Pro, 17:39
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Bitwise предупредила о скором спаде «вынужденного» предложения биткоинов Крипто, 17:38
Баку прокомментировал решение о выводе российских миротворцев из Карабаха Политика, 17:32
Киев сообщил, что нашел 160 детей, которые считались вывезенными в Россию Политика, 17:32
Глава МЧС доложил Путину о прохождении пика паводка в Орске и Оренбурге Общество, 17:24
Перед дождем ноют колени: существует ли метеозависимость Pro, 17:22
В 2024 году группа «Газпромбанк Лизинг» увеличила поставки автотранспорта Пресс-релиз, 17:21
Цзю заявил, что ему грустно из-за решения провести бой Бивол — Бетербиев Спорт, 17:20