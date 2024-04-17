Мужа экс-главы «Новой Голландии» внесли в реестр экстремистов

Житель Петербурга Николай Конашенок в соцсетях задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль». На него завели уголовное дело об оправдании терроризма

Николай Конашенок (Фото: Дмитрий Селиванов / ТАСС)

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов фигуранта дела об оправдании терроризма, мужа экс-директора общественного пространства в Петербурге «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка, следует из перечня на сайте ведомства.

Уголовное дело против жителя Петербурга Николая Конашенка завели в марте, поводом для этого стали его высказывания в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчина задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль».

Конашенка задержали в аэропорту Петербурга, когда он пытался вылететь в Ереван, позже его арестовали. МВД публиковало видео с извинениями мужчины.

На фоне высказываний Конашенка его жена Роксана Шатуновская покинула пост главы «Новой Голландии». Организация, занимающаяся развитием этого общественного пространства, заявила, что Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к этому проекту. «Мы глубоко потрясены жестокой трагедией. Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — отметили там, комментируя теракт в «Крокусе».

Сама Шатуновская назвала высказывания мужа «чудовищными».

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта, они начали стрелять в людей и подожгли здание. Погибли более 140 человек, свыше 180 пострадали. По делу о теракте арестованы более десяти человек, в том числе несколько непосредственных участников атаки.