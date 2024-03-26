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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,   Сделано для агрегаторов 
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В Пулково задержали мужа экс-директора «Новой Голландии»

В Пулково задержали мужа экс-директора «Новой Голландии» Николая Конашенка
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Николай Конашенок
Николай Конашенок (Фото: МВД России)

В аэропорту Пулково задержали мужчину, которого подозревают в публикации постов с признаками экстремизма о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в телеграм-канале. По данным издания «Фонтанка», полиция задержала супруга экс-главы «Новой Голландии» Николая Конашенка.

«Полицейские Петербурга выявили в социальной сети посты, содержащие высказывания с признаками экстремизма. <...> В аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э» задержали <...> мужчину, который собирался покинуть <...> Российскую Федерацию», — говорится в сообщении полиции.

41-летний Конашенок собирался вылететь в Ереван.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Николай Конашенок опубликовал пост в сосцети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена) после теракта в Подмосковье. В публикации он задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль».

25 марта супруга Конашенка — Роксана Шатуновская — заявила об уходе с поста директора общественного пространства «Новая Голландия» в Петербурге. Шатуновская подчеркнула, что не может занимать должность и исполнять обязанности в связи с тем, что член ее семьи позволил себе «чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания».

Теги
Санкт-Петербург задержание теракт Новая Голландия
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