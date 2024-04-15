В Грузии началась акция протеста против закона об иноагентах
В Грузии перед зданием парламента собрались протестующие против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», пишут Rustavi2 и Mtavari.
По информации изданий, центральный проспект в Тбилиси — Руставели — перекрыли из-за митинга. Протестующие вышли с лозунгами «Нет российскому закону» и «Вернем Грузию».
«Российским» законопроект, внесенный правящей партией «Грузинская мечта», назвали и оппозиционные депутаты, которые участвуют в заседании бюро парламента.
Mtavari пишет, что акции протеста также проходят в Зугдиди, Батуми и Кутаиси. Митингующие заявляют, что в случае принятия законопроекта, они присоединяться к акциям протеста в столице.
3 апреля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе объявил о повторном рассмотрении законопроекта об иноагентах. Обосновывая необходимость принятия закона, он заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность Грузии и, в частности, втягивают ее в конфликт на Украине.
15 апреля комитет парламента по правовым вопросам начал обсуждать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», от принятия которого было решено отказаться из-за массовых протестов в марте 2023 года.В этом году власти вновь решили вернуться к нему.
В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом», и напомнили, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.
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