Во Франции протестующие захватили парижскую штаб-квартиру LVMH

Сотни протестующих против пенсионной реформы заняли парижскую штаб-квартиру LVMH. Это произошло после того, как акции конгломерата обновили исторический максимум

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Более сотни протестующих против пенсионной реформы во Франции заняли парижскую штаб-квартиру производителя предметов роскоши и одну из самых дорогих компаний в мире Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), передает Reuters.

Как отмечает агентство, это произошло через день после того, как акции LVMH обновили исторический максимум, достигнув €878,2.

Представитель профсоюза Sud Rail Фабьен Виледье, члены которого участвовали в акции, заявил Reuters, что протест является «символическим и мирным». «Если вы ищете деньги для финансирования пенсий, берите их из карманов миллиардеров», — отметил он.

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — французская многоотраслевая корпорация, специализирующаяся на производстве и продаже товаров премиум-класса, таких как модная одежда, обувь, часы, украшения, парфюмерия, косметика, алкогольные напитки, сумки и многое другое. Корпорации принадлежит множество популярных брендов, среди которых не только Louis Vuitton, Moёt и Hennessy, но и Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Bulgari, Hublot и другие.

Пенсионная реформа — одна из главных инициатив президента Макрона. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Также с 2027 года будет введено правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

16 марта премьер Элизабет Борн, несмотря на продолжающиеся с января протесты, объявила о принятии законопроекта. Это было сделано без согласования с нижней палатой парламента, Национальной ассамблеей. Исполнительная власть задействовала ст. 49.3 Конституции Франции, которая дает ей право принять любой закон без согласования с законодательным органом. Оппозиция подала две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.

После этого протесты в стране ужесточились. Из-за забастовок и беспорядков во Франции останавливали общественный транспорт и работу НПЗ, закрывались школы. Протестующих обвиняли в нападении на силовиков и поджогах. На акции в середине марта демонстранты сожгли плакат с изображением Макрона.

Сам президент утверждал, что сам не рад проводить эту реформу, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения ее необходимость. Тем не менее, по его словам, эта реформа необходима, чтобы 1,8 млн пенсионеров начали получать прибавку в среднем примерно на €600 в год и чтобы установленный законом возраст сдвинулся еще на три месяца.