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Посол Нечаев назвал недопустимой статью Welt с призывом убить Путина

Посол России в ФРГ Нечаев назвал статью Welt «с призывом к убийству Путина» недопустимой
Ранее Welt опубликовало интервью с американским журналистом, озаглавленное его цитатой о «наиболее простом» способе завершения конфликта на Украине. Посол России заявил, что публикация «переходит все границы»
Сергей Нечаев
Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Немецкое издание Welt, опубликовавшее интервью с призывом к убийству президента России Владимира Путина, перешло все границы допустимого, заявил полол России в Германии Сергей Нечаев.

Ранее 17 апреля Welt опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, озаглавленное его цитатой о «наиболее простом» способе завершения конфликта на Украине путем убийства президента России.

Нечаев назвал статью Welt фактическим призывом к убийству «без купюр и оговорок». «Вызывает сожаление, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз «пробивая дно». Это возмущает, но уже не удивляет», — высказался дипломат.

После начала российской спецоперации на Украине власти Германии, которые до этого не поставляли Украине летальное вооружение, начали это делать. В минувшем январе Берлин одобрил поставки боевых танков на Украину. По данным Spiegel, к концу календарного 2023 года траты на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд, расходы в ближайшие годы составят €8,8 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее говорил, что конфликт на Украине может затянуться и продлиться от двух до четырех лет. По его словам, Берлин будет продолжать поддерживать Киев «так долго, как это потребуется». При этом он неоднократно призывал Путина и президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров.

Россия критикует передачу западного вооружения Киеву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить». Нечаев ранее говорил, что власти Германии, снабжая Киев оружием и используя ВСУ для войны с Москвой «чужими руками», перешли все возможные красные линии.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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