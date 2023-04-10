Посол России обвинил немецкие власти в войне «чужими руками», «накачивании» Украины смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки и системы РСЗО, и заявил о пересечении всех возможных «красных линий»

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Власти Германии, снабжая Киев оружием и используя ВСУ для войны с Москвой «чужими руками», перешли все возможные «красные линии». Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, с начала конфликта номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется — от поставок касок до «накачивания киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ». Помимо этого, создаются логистические и сервисные центры по их ремонту и техобслуживанию в третьих странах, отметил полол.

«Правительство Германии давно перешло все возможные «красные линии» в стремлении нанести России стратегическое поражение», — подчеркнул он.

На вопрос о том, близки ли власти Германии к тому, чтобы направить свои войска на Украину, Нечаев ответил: «Направление войск было бы равносильно прямому втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией, чего в Берлине, по крайней мере на данном этапе, всячески стремятся избежать. Да и вряд ли немецкие избиратели одобрят такие планы. Проще воевать чужими руками».

Германия долгое время отказывалась поставлять Украине летальное вооружение, однако после начала военной операции России одобрила его отправку. Канцлер Олаф Шольц объяснял, что российские власти заставили своими действиями решиться на это. Берлин в минувшем январе после международной критики нарушил другое свое табу, одобрив поставки боевых танков на Украину. По данным Spiegel, к концу календарного 2023 года траты на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд, расходы в ближайшие годы составят €8,8 млрд.

Шольц ранее говорил, что Конфликт на Украине может затянуться и продлиться от двух до четырех лет. По его словам, Берлин будет продолжать поддерживать Киев «так долго, как это потребуется».

Россия критикует передачу западного вооружения Киеву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить».