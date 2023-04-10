Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Twitter маркировал Би-би-си как финансируемое государством СМИ Технологии и медиа, 04:10
Тинькофф спрогнозировал рост трат на куличи и яйца к Пасхе Финансы, 04:00
Задорнов оценил нужное миру время для перехода к расчетам в нацвалютах Финансы, 03:44
Напугавшего до смерти более тысячи кур китайца осудили на полгода Общество, 03:14
Российский посол обвинил Германию в войне «чужими руками» Политика, 03:07
Как во Франции спасают виноград от морозов. Видео Общество, 03:00
В России стартовало производство первой ракеты-носителя «Рокот-М» Технологии и медиа, 02:51
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Маск отказался удалять пост Медведева про исчезновение Украины Политика, 02:13
Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России Бизнес, 02:00
Как профицит Пенсионного фонда впервые превысил 1 трлн руб. Инфографика Финансы, 02:00
В Британии выделят £3 млн на «отряд по борьбе» с вейпингом среди молодежи Экономика, 01:50
Reuters узнал, что недовольство сотрудника могло стать причиной утечки Политика, 01:32
Минобороны заявило о более 100 уничтоженных Bayraktar в ходе спецоперации Политика, 01:21
Семак отреагировал на решение Дзюбы не жать ему руку после матча Спорт, 00:59
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Российский посол обвинил Германию в войне «чужими руками»

Посол России в Германии Нечаев: Берлин накачивает Украину оружием и воюет «чужими руками»
Посол России обвинил немецкие власти в войне «чужими руками», «накачивании» Украины смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки и системы РСЗО, и заявил о пересечении всех возможных «красных линий»
Фото: Christophe Gateau / DPA / ТАСС
Фото: Christophe Gateau / DPA / ТАСС

Власти Германии, снабжая Киев оружием и используя ВСУ для войны с Москвой «чужими руками», перешли все возможные «красные линии». Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, с начала конфликта номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется — от поставок касок до «накачивания киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ». Помимо этого, создаются логистические и сервисные центры по их ремонту и техобслуживанию в третьих странах, отметил полол.

«Правительство Германии давно перешло все возможные «красные линии» в стремлении нанести России стратегическое поражение», — подчеркнул он.

На вопрос о том, близки ли власти Германии к тому, чтобы направить свои войска на Украину, Нечаев ответил: «Направление войск было бы равносильно прямому втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией, чего в Берлине, по крайней мере на данном этапе, всячески стремятся избежать. Да и вряд ли немецкие избиратели одобрят такие планы. Проще воевать чужими руками».

Германия долгое время отказывалась поставлять Украине летальное вооружение, однако после начала военной операции России одобрила его отправку. Канцлер Олаф Шольц объяснял, что российские власти заставили своими действиями решиться на это. Берлин в минувшем январе после международной критики нарушил другое свое табу, одобрив поставки боевых танков на Украину. По данным Spiegel, к концу календарного 2023 года траты на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд, расходы в ближайшие годы составят €8,8 млрд.

Шольц ранее говорил, что Конфликт на Украине может затянуться и продлиться от двух до четырех лет. По его словам, Берлин будет продолжать поддерживать Киев «так долго, как это потребуется».

Читайте на РБК Pro
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Как снова выдержать учебу, если ты взрослый и давно работаешь

Россия критикует передачу западного вооружения Киеву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить».

Российский посол обвинил Германию в войне «чужими руками»
Российский посол обвинил Германию в войне «чужими руками»

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия Военная операция на Украине посол поставки оружия
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Минобороны обвинило Киев в подготовке провокации с применением химоружия
Политика
Захарова оценила визит Зеленского в Германию фразой «к своим потянулся»
Политика
FT узнала о «сопротивлении» США и Германии по членству Украины в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter