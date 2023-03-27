Spiegel узнал о плане Германии резко нарастить военную помощь Украине

Германия планировала потратить на поддержку ВСУ в ближайшие годы €1 млрд, но теперь Минфин предложил бундестагу отправить Украине вооружения на сумму, в разы превышающую изначальные планы

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В ближайшие годы траты Германии на военную помощь Украине могут вырасти до €15 млрд, соответствующую просьбу направил в бюджетный комитет бундестага заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар, пишет Spiegel. По данным журнала, в немецком парламенте не намерены отказывать Минфину.

С начала 2022 года Германия выделила €2,2 млрд на «модернизацию государств-партнеров в сферах безопасности, обороны и стабилизации», в эту категорию попадает военная помощь Украине. К концу календарного 2023 года траты на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд, расходы в ближайшие годы составят €8,8 млрд. По данным Spiegel, прежде Германия планировала выделить на эти цели €1 млрд.

«В связи с высокими материальными потерями украинских вооруженных сил необходимы новые поставки материалов», — говорится в письме.

Минфин Германии пояснил, что украинскую армию необходимо оснастить надежной военной техникой, которая отвечала бы ее потребностям, — для этого следует заключить многочисленные контракты на поставки, которые установят платежные обязательства на ближайшие финансовые годы. В ведомстве указали, что прежде всего планируется закупать для ВСУ системы ПВО, бронированные гусеничные машины, а также боеприпасы для артиллерии и иного вооружения, поставляемого из Германии.

«[Дополнительные расходы] объективно неизбежны, поскольку без постоянной поддержки Украины существует серьезная опасность ее поражения», — говорится в документе.

Изменение подхода к предоставлению Украине военной помощи запланировали и в США, рассказали источники The Times. Прежде Вашингтон придерживался стратегии, согласно которой добивался «не поражения России как таковой», а защиты Украины от России и обеспечения для ВСУ сильной позиции на поле боя к моменту начала переговоров. Теперь же, так как «Россия не проявляет интереса к переговорам», американские власти будут стараться «помочь Украине выжить» как независимой демократической стране, что будет означать попытки вернуть утраченные территории.

Власти России критикуют военную помощь Украине со стороны Запада, утверждая, что такие действия не помешают Москве добиться поставленных целей, а лишь приведут к большим проблемам для самого Киева.