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Spiegel узнал о плане Германии резко нарастить военную помощь Украине

Spiegel: Минфин Германии запланировал увеличить поддержку Украины до €15 млрд
Германия планировала потратить на поддержку ВСУ в ближайшие годы €1 млрд, но теперь Минфин предложил бундестагу отправить Украине вооружения на сумму, в разы превышающую изначальные планы
Фото: Alex Babenko / Reuters
Фото: Alex Babenko / Reuters

В ближайшие годы траты Германии на военную помощь Украине могут вырасти до €15 млрд, соответствующую просьбу направил в бюджетный комитет бундестага заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар, пишет Spiegel. По данным журнала, в немецком парламенте не намерены отказывать Минфину.

С начала 2022 года Германия выделила €2,2 млрд на «модернизацию государств-партнеров в сферах безопасности, обороны и стабилизации», в эту категорию попадает военная помощь Украине. К концу календарного 2023 года траты на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд, расходы в ближайшие годы составят €8,8 млрд. По данным Spiegel, прежде Германия планировала выделить на эти цели €1 млрд.

«В связи с высокими материальными потерями украинских вооруженных сил необходимы новые поставки материалов», — говорится в письме.

Минфин Германии пояснил, что украинскую армию необходимо оснастить надежной военной техникой, которая отвечала бы ее потребностям, — для этого следует заключить многочисленные контракты на поставки, которые установят платежные обязательства на ближайшие финансовые годы. В ведомстве указали, что прежде всего планируется закупать для ВСУ системы ПВО, бронированные гусеничные машины, а также боеприпасы для артиллерии и иного вооружения, поставляемого из Германии.

«[Дополнительные расходы] объективно неизбежны, поскольку без постоянной поддержки Украины существует серьезная опасность ее поражения», — говорится в документе.

Изменение подхода к предоставлению Украине военной помощи запланировали и в США, рассказали источники The Times. Прежде Вашингтон придерживался стратегии, согласно которой добивался «не поражения России как таковой», а защиты Украины от России и обеспечения для ВСУ сильной позиции на поле боя к моменту начала переговоров. Теперь же, так как «Россия не проявляет интереса к переговорам», американские власти будут стараться «помочь Украине выжить» как независимой демократической стране, что будет означать попытки вернуть утраченные территории.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин Германии Германия Украина ВСУ военная помощь
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