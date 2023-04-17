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СБУ задержала экс-начальника вокзала в Херсоне и обвинила в помощи России

СБУ: задержан помогавший России в Херсоне бывший начальник станции
Украинская спецслужба утверждает, что задержанный работал начальником станции и участвовал в транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника станции в Херсоне, который, по утверждению ведомства, после начала военной операции помогал российским властям, сообщила СБУ в своем телеграм-канале. Имя задержанного не называется.

По утверждению украинской спецслужбы, после перехода Херсона под контроль России подозреваемый начал работать в новой администрации. Там, говорится в сообщении СБУ, его назначили главой городской станции, он участвовал в транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов. В рамках этой работы он давал предписания своим подчиненным и угрожал им в случае отказа или невыполнения указаний, говорится в сообщении.

После перехода Херсона под контроль Украины подозреваемый попытался «залечь на дно», но его нашли и задержали, добавили в СБУ.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), которая предусматривает наказание сроком от 10 до 15 лет. Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта дела под стражу, говорится в сообщении. Расследованием занимаются СБУ и Генеральная прокуратура Украины.

Российские войска взяли Херсон под полный контроль в марте 2022 года, через несколько дней после начала военной операции на Украине. В середине того же месяца Минобороны заявляло о контроле над всей областью.

Херсонская область наряду с Запорожской, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России в сентябре 2022 года. В ноябре тогдашний командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин объявил об отводе сил из Херсона для занятия обороны на левом берегу Днепра. После этого в город вошел украинский спецназ, а через несколько дней туда прибыл президент Владимир Зеленский.

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