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ВОЗ заявила о гибели более чем 80 человек при столкновениях в Судане

ВОЗ: в Судане во время столкновений погибли 83 человека, пострадали 1126
Боестолкновения между армией Судана и спецназом начались 15 апреля. Число погибших превысило 80, пострадавших — более 1,1 тыс., заявила ВОЗ
Хартум во время боестолкновений
Хартум во время боестолкновений (Фото: Reuters)

В Судане во время боестолкновений между армией и отрядами Сил быстрого реагирования (RSF) в Судане погибли 83 человека, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранения получили 1126 человек.

ВОЗ также сообщила, что лекарства, которые медицинские учреждения получили до начала эскалации, почти закончились, а проблемы с безопасностью в столице страны Хартуме не позволяют врачам прибывать к людям, которые нуждаются в лечении.

В этой связи организация призвала стороны конфликта «уважать нейтралитет здравоохранения» и обеспечить доступ пострадавших к медицинской помощи.

Накануне, 16 апреля, сообщалось о 56 жертвах и 595 раненых, такие данные приводил суданский Союз врачей. ООН сообщала, что среди погибших есть трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) организации.

Армия Судана во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силы быстрого реагирования страны (были организованы на базе отрядов ополченцев «Джанджавид» — в переводе с арабского «джинн на коне») под руководством генерала Мохамеда Хамданом Дагало вместе совершили в Судане два переворота в 2019 и 2021 годах.

После продолжавшегося почти год политического кризиса в декабре 2022 года при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов.

При этом встал вопрос об интеграции RFS в Вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности. Между сторонами возникли противоречия, например, в части о том, кто будет руководить этим процессом, отмечал Al Jazeera.

Конфликт между армией и RSF начался 15 апреля. Силы быстрого реагирования обвинили военных в «жестоком нападении», поскольку те окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых орудий. В суданской армии выступили с ответными обвинениями и заявили, что RSF атаковали армейские посты. В российском посольстве указывали, что в Хартуме бои шли в районе Республиканского дворца (музей, старая резиденция главы государства), главного командования ВС Судана, международного аэропорта, центрального рынка и вблизи военных баз на юге столицы.

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Армия наносила удары по базам RSF, часть из них были взяты под контроль. Кроме того, руководство вооруженных сил объявило, что распускает сил быстрого реагирования, отказавшись вести с ними переговоры.

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Судан вооруженный конфликт погибшие ВОЗ
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