Трое сотрудников продовольственной программы ООН погибли в Судане

Хартум, Судан (Фото: Mohnd Awad / EPA / ТАСС)

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) Объединенной Организации Наций (ООН) погибли в ходе столкновений между подразделениями суданской армии и спецназа. Об этом сообщил специальный представитель генсека ООН по Судану и глава Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес.

«Любая гибель людей на гуманитарной службе неприемлема, и я требую предпринять немедленные шаги, чтобы гарантировать безопасность тех, кто остается», — заявил Пертес. Он добавил, что работники миссии придерживаются нейтралитета и потому не должны становиться мишенью.

Пертес добавил, что один из самолетов Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН был серьезно поврежден в международном аэропорту Хартума во время перестрелки, произошедшей 15 апреля. Это серьезно повлияло на способность ВПП перевозить сотрудников внутри страны.

Бои в столице Судана — Хартуме — и других городах страны продолжаются второй день. Вооруженный конфликт стал результатом напряженности в отношениях между армией во главе Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования (RSF) под руководством генерала Мохамеда Хамдана Дагало. В конце 2022 года они согласились на урегулирование политического кризиса в Судане при помощи ООН, а до этого вместе совершили несколько государственных переворотов.

В суданском Красном Полумесяце сообщили, что больницы не справляются с потоком раненых. По последним данным, в результате боевых действий погибли свыше 50 человек и более 500 пострадали. Телеканал Al Arabiya сообщил, что были убиты четыре высокопоставленных чиновника с обеих сторон.