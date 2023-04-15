ВС Судана нанесли удары по штабу и базам Сил быстрого реагирования в Хартуме

Армия Судана заявила об ударах по базам спецназа в Хартуме

Армия Судана опровергла заявления Сил быстрого реагирования о том, что те взяли под контроль аэропорт Хартума и президентский дворец. Суданские ВВС нанесли удары по базам и штабу спецназовцев

Фото: Mohammadkhair Abdualrhman / Reuters

ВВС Судана наносят удары по базам Сил быстрого реагирования (RSF) Тайба и Соба в Хартуме, говорится в сообщении вооруженных сил страны в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Телеканал Al Arabiya сообщил в своем Twitter об ударе по штабу спецназовцев в суданской столице.

В армии назвали ложными заявления RSF о том, что те заняли Республиканский дворец и Генеральное командование. По словам военных, часть спецназовцев «бегут, оставив оружие», и пытаются скрыться среди мирных жителей.

Как сообщили в российском посольстве, в Хартуме бои идут в районе Республиканского дворца, главного командования ВС Судана, международного аэропорта, центрального рынка и вблизи военных баз на юге столицы, передает ТАСС. Аэропорт временно закрыт, RSF ранее сообщали, что установили над ним контроль, но в армии это не подтвердили. Дипломаты призвали конфликтующие стороны прекратить огонь, а россиян, находящихся в Судане, — не покидать дома.

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RSF были сформированы в 2013 году, а в 2019-м объединились с армией для свержения президента Омара Хасана аль-Башира. Еще один военный переворот произошел в стране в 2021-м. После этого к власти пришел переходный суверенный совет, а отношения между двумя организациями ухудшились. RSF выступали за передачу власти гражданским структурам.

Как отмечает AP, напряженность между армией и спецназом усилилась в последние месяцы, это помешало подписанию соглашения, которое завершило бы переход к демократии. 13 апреля ВС Судана заявили, что RSF развернули войска в Хартуме и других городах, и предупредили о столкновениях.