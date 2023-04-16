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Число погибших при столкновениях в Судане выросло до 56

Al Jazeera: 56 человек погибли и сотни ранены в результате вооруженного конфликта в Судане
Бои в столице Судана и других городах продолжаются второй день. Они стали итогом конфликта между армией и военными формированиями на фоне попытки политического урегулирования в стране
Хартум, Судан
Хартум, Судан (Фото: Mohamed Khidir / XinHua / Global Look Press)

Число погибших в результате вооруженного конфликта между армией и отрядами Сил быстрого реагирования (RSF) в Судане достигло 56 человек, сотни людей получили ранения, передает Al Jazeera.

Бои продолжаются второй день. Звуки выстрелов и тяжелой артиллерии утром 16 апреля слышны в столице Судана — Хартуме, а также в соседних Омдурмане и Бахри, передает телеканал.

По данным суданского Союза врачей, по меньшей мере 56 мирных жителей погибли и 595 человек, включая тех, кто участвует в боевых действиях, получили ранения. Смерти зафиксированы в Хартуме, Омдурмане, Ньяле, Эль-Обейде и Эль-Фашире, уточняет Reuters со ссылкой на медиков.

Армия Судана во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом объединилась с отрядами Сил быстрого реагирования страны (RSF) под руководством генерала Мохамеда Хамданом Дагало в 2019 году для свержения президента Омара Хасана аль-Башира. Еще один переворот они совершили в октябре 2021 года.

После почти года продолжавшегося политического кризиса в Судане 5 декабря 2022 года при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение между военными и гражданскими структурами для урегулирования ситуации, создания временного правительства и проведения выборов.

Одним из самых сложных вопросов была реформа сферы безопасности, в том числе нацеленная на интеграцию военизированных формирований в вооруженные силы, однако процесс в этом направлении был спешным и спонтанным и усилил противостояние между борющимися за власть армией и RSF, отмечает Al Jazeera.

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Глубокую озабоченность ситуацией в Судане выразил Совет безопасности ООН, призвав стороны конфликта вернуться к диалогу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter призвал остановить насилие в Судане. Его представитель добавил, что Гутерриш уже обсудил ситуацию с руководителями армии и RSF, а также с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

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