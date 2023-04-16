Армия Судана взяла под контроль штабы спецназа в Омдурмане

Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними

Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования (RSF) в Омдурмане, расположенном недалеко от столицы Хартум, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, сейчас противоборствующие стороны ведут бои за контроль над государственными СМИ в Омдурмане, в городе не работает телевидение.

Reuters сообщает, что суданские военные нанесли авиаудары по базе спецназа в Омдурмане, пытаясь восстановить контроль над страной.

Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними, обвинив их в начале вооруженного противостояния. Телеканал сообщает о стрельбе близ командования армии Судана в Хартуме. Боестолкновения также произошли рядом с инженерным корпусом и военным училищем в Омдурмане.

В ходе боев, которые завязались в субботу между военными и RSF, по меньшей мере 25 человек погибли, 183 были ранены, сообщает Reuters со ссылкой на врачей. Случаи гибели зафиксированы в аэропорту Хартума и в Омдурмане, а также в городах Ньяла, Эль-Обейд и Эль-Фашир.

Спецназ утверждал, что захватил президентский дворец, резиденцию командующего армией, государственную телестанцию и аэропорты в Хартуме, Мерове, Эль-Фашире и Западном Дарфуре. Армия отвергла эти утверждения.

Авиакомпания Саудовской Аравии Saudia сообщала об обстреле своего самолета с членами экипажа и пассажирами в аэропорту Хартума, когда он готовился к вылету в Эр-Рияд. Полеты в Судан и из него были приостановлены.

В субботу в RSF обвинили армию в «жестоком нападении» на одну из их баз. При этом в суданской армии утверждали, что спецназ атаковал армейские посты. Телеканал Al Jazeera сообщал, что Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб главного командования.