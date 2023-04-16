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Армия Судана взяла под контроль штабы спецназа в Омдурмане

Армия Судана взяла под контроль штабы сил быстрого реагирования в Омдурмане
Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними

Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования (RSF) в Омдурмане, расположенном недалеко от столицы Хартум, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, сейчас противоборствующие стороны ведут бои за контроль над государственными СМИ в Омдурмане, в городе не работает телевидение.

Reuters сообщает, что суданские военные нанесли авиаудары по базе спецназа в Омдурмане, пытаясь восстановить контроль над страной.

Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними, обвинив их в начале вооруженного противостояния. Телеканал сообщает о стрельбе близ командования армии Судана в Хартуме. Боестолкновения также произошли рядом с инженерным корпусом и военным училищем в Омдурмане.

В ходе боев, которые завязались в субботу между военными и RSF, по меньшей мере 25 человек погибли, 183 были ранены, сообщает Reuters со ссылкой на врачей. Случаи гибели зафиксированы в аэропорту Хартума и в Омдурмане, а также в городах Ньяла, Эль-Обейд и Эль-Фашир.

Спецназ утверждал, что захватил президентский дворец, резиденцию командующего армией, государственную телестанцию и аэропорты в Хартуме, Мерове, Эль-Фашире и Западном Дарфуре. Армия отвергла эти утверждения.

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Авиакомпания Саудовской Аравии Saudia сообщала об обстреле своего самолета с членами экипажа и пассажирами в аэропорту Хартума, когда он готовился к вылету в Эр-Рияд. Полеты в Судан и из него были приостановлены.

В субботу в RSF обвинили армию в «жестоком нападении» на одну из их баз. При этом в суданской армии утверждали, что спецназ атаковал армейские посты. Телеканал Al Jazeera сообщал, что Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб главного командования.

Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году. Правозащитники обвиняют бойцов этой организации с военных преступлениях, среди которых пытки, изнасилования и убийства мирных жителей.

В 2019 году RSF объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира, его отстранили от власти и арестовали. Обе организации совершили еще один переворот в октябре 2021 года. Военнослужащие открыли огонь по протестующим против переворота, произошедшее осудили в США и Саудовской Аравии. Погибли не менее 120 человек, в СМИ произошедшее назвали Хартумской резней.

С того периода отношения между армией Судана и RSF ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции Сил быстрого реагирования в вооруженные силы государства, ситуация помешала подписать соглашение о двухлетнем переходе к свободным выборам под руководством гражданских чиновников. В пятницу, 14 апреля, армия Судана предупредила о растущей конфронтации с RSF, которая грозит стране нестабильностью.

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Елена Чернышова
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