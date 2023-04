WSJ сообщила о ведении экс-офицером ВМС США канала Donbass Devushka

Сара Билс, которая раньше служила в ВМС США, была одним из администраторов канала Donbass Devushka — в нем были опубликованы четыре секретных документа Пентагона и разведки. Причастна ли сама Билс к краже таких документов, неясно

Бывшая офицер военно-морских сил США Сара Билс вела в соцсетях «пророссийский» аккаунт Donbass Devushka, который распространил часть утекших в сеть секретных документов Пентагона и американской разведки, пишет The Wall Street Journal.

Билс 15 апреля призналась, что была одной из 15 человек, которые ведут этот аккаунт. В Telegram на канал подписаны более 65 тыс. пользователей, посты выходят на английском языке. Как указывает газета, в нем были опубликованы четыре файла с секретной информацией.

37-летняя Билс до конца прошлого года служила на военно-морской авиабазе США на острове Уидби. Экс-офицер рассказала, что не только была администратором канала, но и участвовала в сборе средств через него и размещала подкасты. Имена других лиц, которые ведут канал, Билс отказалась назвать.

Бывшая офицер сообщила, что не она разместила документы в аккаунте. Кроме того, указывает издание, нет доказательств того, что Билс во время службы использовала свой доступ к секретным данным для их кражи.

The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть отчеты пишет, что США анализировали эффективность деятельности России по пропаганде и манипулированию в социальных сетях — Twitter, YouTube, TikTok, Telegram и т. д. По их данным, только 1% «пророссийских» аккаунтов и ботов соцсетям удается выявить. Специалист по дезинформации и профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Томас Рид заявил, что эта цифра говорит о «победе» России в информационном противостоянии, хотя он допустил, что эта информация может не соответствовать действительности.

Об утечке секретных документов в социальные сети американские СМИ стали сообщать в начале апреля. Данные касались Украины, России, Китая, Израиля, Южной Кореи и других стран.

11 апреля агентство Associated Press сообщило, что документы были опубликованы в чате в мессенджере Discord, который активно используют для голосового общения во время совместных игр. The New York Times писала, что чат назывался Thug Shaker Central, в нем в основном общались подростки, а лидером был старший по сравнению с остальными участниками пользователь OG, который и разместил документы. Газета сообщила, что это был 21-летний служащий разведывательного подразделения Национальной гвардии ВВС в Массачусетсе по имени Джек Тейшейра.

Два дня спустя ФБР сообщила о задержании подозреваемого. 15 апреля ему предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне и в несанкционированном удалении и хранении секретных документов или материалов. Тейшейра находится под стражей.