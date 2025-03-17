Semafor узнал, что США готовы к признанию Крыма российским

Путин называл вопрос территориальной принадлежности Крыма закрытым, но Зеленский говорил, что Украина не будет признавать подконтрольные России территории утраченными

Белая скала в Крыму (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Американская администрация допускает возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет Sеmafor со ссылкой на источники.

Кроме того, США могут обратиться к ООН, чтобы организация поступила аналогичным образом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, и президент Владимир Путин говорил, что вопрос его территориальной принадлежности закрыт. По его словам, жители республики и Севастополя «сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией». Он называл признание Крыма и новых регионов на международном уровне одним из условий начала мирных переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский в ноябре прошлого года сказал, что Киев может вернуть полуостров дипломатическим, но не военным путем. Лидер добавил, что Украина не будет признавать российскими территории, которые были «оккупированы» начиная с 2014 года.

18 марта должны пройти телефонные переговоры Путина и президента Дональда Трампа. По словам последнего, стороны уже обсудили «раздел определенных активов». Как уточнял Reuters, Трамп таким образом описал территориальный вопрос и контроль над электростанциями.

Трамп в свой первый президентский срок обвинял предшественника Барака Обаму в том, что Крым стал частью России, и говорил, что в его президентство такого бы не произошло. Аналогичные заявления Трамп делает теперь насчет военной операции на Украине: он отмечал, что если бы был президентом, то конфликт бы не начался. В 2018-м на вопрос о возможном признании Крыма российским он ответил фразой «Посмотрим».

The Independent со ссылкой на неназванных украинских чиновников писала, что в Киеве смирились с тем, что нынешняя линия соприкосновения может быть заморожена и что часть утерянных украинских территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Однако уступку дополнительных территорий Украина считает красной линией.