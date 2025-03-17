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Военная операция на Украине ,  
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Semafor узнал, что США готовы к признанию Крыма российским

Semafor: администрация Трампа может признать Крым российским
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин называл вопрос территориальной принадлежности Крыма закрытым, но Зеленский говорил, что Украина не будет признавать подконтрольные России территории утраченными
Белая скала в Крыму
Белая скала в Крыму (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Американская администрация допускает возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет Sеmafor со ссылкой на источники.

Кроме того, США могут обратиться к ООН, чтобы организация поступила аналогичным образом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, и президент Владимир Путин говорил, что вопрос его территориальной принадлежности закрыт. По его словам, жители республики и Севастополя «сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией». Он называл признание Крыма и новых регионов на международном уровне одним из условий начала мирных переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский в ноябре прошлого года сказал, что Киев может вернуть полуостров дипломатическим, но не военным путем. Лидер добавил, что Украина не будет признавать российскими территории, которые были «оккупированы» начиная с 2014 года.

Трамп заявил о дискуссиях по «разделу активов» с Россией и Украиной
Политика
Дональд Трамп

18 марта должны пройти телефонные переговоры Путина и президента Дональда Трампа. По словам последнего, стороны уже обсудили «раздел определенных активов». Как уточнял Reuters, Трамп таким образом описал территориальный вопрос и контроль над электростанциями.

Трамп в свой первый президентский срок обвинял предшественника Барака Обаму в том, что Крым стал частью России, и говорил, что в его президентство такого бы не произошло. Аналогичные заявления Трамп делает теперь насчет военной операции на Украине: он отмечал, что если бы был президентом, то конфликт бы не начался. В 2018-м на вопрос о возможном признании Крыма российским он ответил фразой «Посмотрим».

The Independent со ссылкой на неназванных украинских чиновников писала, что в Киеве смирились с тем, что нынешняя линия соприкосновения может быть заморожена и что часть утерянных украинских территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Однако уступку дополнительных территорий Украина считает красной линией.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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