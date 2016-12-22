Трамп назвал ситуацию вокруг Крыма «катастрофой Обамы»

Дональд Трамп заявил, что не допустил бы присоединения Крыма к России, если бы в 2014 году занимал пост президента США, передает CNN.

«Это была катастрофа Обамы. Думаю, если бы я тогда был президентом, этого бы не случилось», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, что он собирается делать, являясь президентом, Трамп сказал, что посмотрит на ситуацию, как и на другие бедствия, с которыми он уже справился.

Накануне на пресс-конференции во время проходящего в Брюсселе саммита НАТО Трамп заявил, что ему не нравится сложившаяся вокруг Крыма ситуация. «Я бы не позволил этому случиться, а он (Барак Обама. — РБК) позволил. Но я не рад ситуации вокруг Крыма. И я пока не могу предположить, как эта ситуация будет развиваться дальше», — сказал Трамп.

Трамп 30 июня, отвечая на вопрос журналистов о признании Крыма российской территорией, ответил: «Посмотрим». Позднее в Белом доме уточнили, что не собираются признавать законность присоединения Крыма к России.



Крым стал российским по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Украина не признает итогов голосования и считает Крым временно оккупированной территорией.